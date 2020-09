¿Qué bienes ingresan a la sociedad patrimonial?

La sociedad patrimonial no nace de manera instantánea, esta requiere para su surgimiento que los compañeros tengan una convivencia de al menos dos años. Esto significa que si ese lapso no se completa no surgirá la sociedad patrimonial. Pero ¿qué bienes entran a la sociedad patrimonial? ¿Los bienes que se tenía antes de conocer a su pareja también ingresan? En Tip Legal le contamos todo lo que debe saber sobre la sociedad patrimonial.