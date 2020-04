La contaminación ambiental también se presenta en el Área Metropolitana

¿Qué está pasando con la calidad del aire en Cúcuta?

marcela díaz sandoval

Hasta hace un par de semanas los días en Cúcuta empezaban con un cielo despejado que anunciaba los 29°C de temperatura promedio y permitía ver las verdes montañas de los alrededores. Sin embargo, hoy las mañanas se ven nubladas por una capa gris que envuelve el paisaje. La ciudad donde viven con las puertas abiertas a causa del evidente calor hoy no solo muestra un panorama con viviendas y establecimientos cerrados debido al aislamiento preventivo que atraviesa el país, sino que a esto se suman ventanas selladas con cintas para que no se filtre el aire contaminado y el fuerte olor a basura quemada que está circulando por estos días en la capital nortesantandereana.

¿De qué se trata? El 21 de marzo algunos habitantes, principalmente de las comunas 2, 3, 4, 5 y 6 empezaron a denunciar la contaminación ambiental que estaban percibiendo. En ese momento, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) después de estudios y análisis planteó algunas hipótesis: la primera era que el fenómeno que se presentaba en el ambiente respondía a la presencia de material particulado con olor ofensivo proveniente de la quema de basuras en Ureña y San Antonio del Táchira (Venezuela).

Al respecto, Alejandro García, ex alcalde del municipio Pedro María Ureña explica que: “El vertedero de basura de Ureña que recibe los desechos del municipio de Bolívar, Junín y de los Capachos está colapsado, y lleva dos años con un incendio permanente interno. La única manera de sofocarlo es llevando más o menos 300 volquetas de arcilla y con una maquinaria pesada extenderla encima del vertedero porque eso no se apaga con agua debido a que la basura está prendida de 10 a 15 metros de profundidad”.

El ex alcalde aclara que eso no es un relleno sanitario manejado con técnica sino un vertedero de basura donde llegan los camiones y botan desechos sin ningún control. “Al no existir normas el incendio va a permanecer”, advierte. “El problema no es solo eso, sino que como Ureña tiene escases de agua, la mayoría de las personas se abastecen de pozos y el vertedero de basura está en la parte alta de la ciudad, quiere decir que los líquidos que suelta llegan hasta los pozos. Es decir, que los habitantes están en riesgo de contraer enfermedades producto de la basura”, agrega.

Una problemática que al ser fronteriza debe gestionarse de manera sanitaria y ambiental con autoridades de los municipios de San Antonio y Pedro María Ureña, en el Estado Táchira (Venezuela). Por este motivo, Corponor junto con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta enviaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 27 de marzo una advertencia sobre la situación anómala con la calidad del aire que se está presentando.

Solicitud que permitió que Laidy Gómez, Gobernadora del Estado Táchira aprobara la realización de una visita técnica a la zona del vertedero de basuras el pasado sábado 28 de marzo. El informe técnico de dicha visita evidencia que se realizaron quemas en ese sitio, pero que para el momento ya estaban controladas. “En vista de que se siguen presentando altos niveles de contaminación en Cúcuta, se solicitó autorización a la Gobernadora para efectuar una nueva visita técnica a la zona con el acompañamiento de Corponor a fin de verificar las condiciones y, si fuera necesario, prestar el apoyo requerido para la mitigación del impacto contaminante de cualquier actividad evidenciada sobre el terreno”, señalaron las carteras ministeriales en un comunicado conjunto.

Por su parte, Corponor advierte que existe otra hipótesis representada en la muy reducida visibilidad no solo en Cúcuta sino en toda su Área Metropolitana, correspondiendo a un fenómeno llamado CALIMA, el cual sostiene el material particulado producido por actividades antrópicas representadas en trasformación de arcilla, fabricación de coque, combustión de equipos accionados con aceite combustible para motor – ACPM y sustitución de uso del suelo, previa quema de bosques, tanto en la región como en otras cercanas, dentro de la frontera colombiana.

Lo cierto es que mientras esta situación se resuelve, los cucuteños tendrán que seguir con sus puertas y ventanas selladas para evitar que la contaminación del aire los afecte. Pues más allá del panorama que se observa es el potencial impacto sobre la salud pública que esto representa, teniendo en cuenta la amenaza planteada por la pandemia del COVID-19 y la cercanía fronteriza que existe con Venezuela.

Las voces de algunos afectados

Ángela Sandoval: “Estamos bastante afectados por la problemática que se está viviendo en la ciudad. Vemos un esmog bastante pronunciado en todos los barrios, nos está perjudicando porque antes era solo lo que veíamos en la atmosfera, pero hoy el olor es muy fuerte debido a la quema de basura y toda la cantidad de materiales que allí se encuentran. No es suficiente con estar encerrados por la pandemia del coronavirus, sino que se suma una situación ambiental que fácilmente podría ser relevante en esta situación como un agregado más. Esta contaminación se observa desde las madrugadas y a partir de las cuatro de la tarde más o menos se hace muy evidente. El llamado es para que por favor nos colaboren con una pronta y efectiva solución”.

Blanca Mora: “Necesitamos que el alcalde de Cúcuta haga algo porque si no nos mata el virus nos va a matar el humo. Las personas que sufrimos de problemas respiratorios estamos siendo afectados. Yo he tenido complicaciones en estos días al respirar, estoy encerrada y aun así el humo me afecta. Nos envían a la cuarentena para aislarnos y ahora resulta que no respiro un aire puro por causa de la contaminación que vivimos día y noche. Necesitamos que nos ayuden y piensen en las personas mayores que se pueden ver más afectadas”.

Marleny Escalante: “Soy una de las afectadas a causa del humo que se ha incrementado en Cúcuta, porque aparte de lo que vemos es el olor que ya les ha hecho mucho daño a varios vecinos con problemas respiratorios. Nos tiene realmente angustiados este panorama porque es evidente todos los días”.