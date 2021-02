La Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau; el secretario de gobierno de Buenaventura, Ulpiano Riascos; y el Comandante de la Brigada de Infantería de Marina número 2, Coronel Wisner Paz, hablaron de la situación de la ciudad en un evento organizado por la Fundación Color de Colombia. Desde la administración local reconocen que las acciones han sido contundentes (con más de 120 capturas), pero dicen que la ayuda llegó tarde y que es necesario un plan más allá de la militarización. La consejera Palau respondió tajantemente que el Gobierno “destrabó” el cumplimiento de los compromisos acordados con el Comité del paro en 2017 y que la inversión para Buenaventura supera los $6 billones.

Desde enero hasta el 7 de febrero, según datos de Indepaz, por lo menos 156 familias (653 personas) tuvieron que desplazarse de Buenaventura, el puerto marítimo más importante del Pacífico colombiano. Para esa fecha ya se habían reportado 38 enfrentamientos que ponen en riesgo a 170.000 personas. En la ciudad hay presencia de seis grupos armados ilegales: el Clan del Golfo, el Frente 30 de las disidencias de las Farc, el Eln, La Empresa y la banda La Local. El recrudecimiento de la violencia se debe a los enfrentamientos de dos divisiones de esta última: Los Shotas y Los Espartanos.

Las dos fracciones de La Local entraron en una guerra que dejó en la mitad a los habitantes del puerto. Los lideres estiman que en enero hubo, al menos, un muerto cada día. Por eso las organizaciones sociales y la población se manifestaron, de hecho, el 10 de febrero con una cadena humana de 22 kilómetros la población porteña denunció asesinatos, desplazamientos, desapariciones y enfrentamientos.

En un encuentro realizado el 24 de febrero, la Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau; el secretario de gobierno de Buenaventura, Ulpiano Riascos; y el Comandante de la Brigada de Infantería de Marina Número 2, Coronel Wisner Paz, hablaron sobre los avances en materia de seguridad y los desafíos que persisten. Este evento fue la emisión 55 de Revista Colombia Afro TV, creada por la fundación Color de Colombia, la conducción estuvo a cargo de Yajaira Perea, periodista y presentadora.

“Hace 20 años, como herencia del paramilitarismo y de la guerrilla, emergieron estos grupos. Cada vez que se enfrentan se dispara la violencia; muchas veces las confrontaciones terminan con acuerdos, otras porque un grupo vence al otro. Esto es cíclico e histórico”, señaló el secretario Riascos. Además, recordó que Los Shotas y Los Espartanos buscan ejercen control en determinadas áreas territoriales para sacar armas y acceder a las rutas del narcotráfico, pues este es un punto estratégico para llegar a Centroamérica y transportar la cocaína a Estados Unidos.

Riascos reconoce que la acción del Gobierno ha sido efectiva, pues “en menos de 50 días, se han logrado más de 100 capturas de miembros de estas facciones del grupo La Local”. Aún así, considera que la solicitud de Buenaventura no fue atendida a tiempo, pues pidieron acciones durante todo el 2020 y no recibieron respuesta. “De haber recibido el auxilio desde marzo del año pasado, esta situación que vivimos no se habría presentado”, aseveró.

La consejera Palau se refirió a la visita que realizó en compañía del ministro del Interior (Daniel Palacios), la Gobernación del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo y líderes sociales. En ese momento hicieron un balance de las medidas - incluidos los más de 1.200 hombres para reforzar la seguridad de la ciudad - y se realizó un Consejo de Seguridad. Trabajaron en dos puntos: las inversiones y los avances con el Comité del Paro.

“El balance fue positivo. Pudimos socializar los avances en inversiones, son $6 billones, entre lo que se ha ejecutado, lo acordado en el pacto de reactivación Compromiso por Colombia y lo estructurado en materia de infraestructura en etapa de prefactibilidad”, afirmó Palau. La consejera también destacó, entre otras cosas, el interés del sector privado en sumarse a los esfuerzos para apoyar a Buenaventura.

Aunque desde la Consejería se reconocen las deudas históricas, asegura Palau que deben reconocerse los esfuerzos y avances en el cumplimiento de las 204 acciones acordadas con el Comité del Paro en 2017. “Este es un plan a diez años, con corte a 2019 ya se han cumplido 35 de los acuerdos, esperamos al terminar 2021 haber cumplido 80 compromisos”, afirmó. Otro de los hitos es la creación del Fondo para Buenaventura y destaca la adjudicación para la vía Buga - Buenaventura.

El coronel Paz manifestó que la Armada está apoyando a la Policía para lograr resultados en la intervención. Dentro de los avances, destaca que llevan 15 días sin confrontaciones entre los grupos delincuenciales de la banda La Local, se han logrado cerca de 120 capturas y 90 armas fueron incautadas.

La consejera presidencial destacó que su labor está enfocada en articular los esfuerzos del Gobierno y estrechar los lazos con el territorio para lograr avances estructurales. “Al final todos buscamos que Buenaventura tenga un porvenir, que sus habitantes se sientan seguros y tengan oportunidades; que los jóvenes puedan vislumbrar estudio y empleo y así arrebatárselos a los grupos armados”, dijo.

En contraposición, el secretario Riascos dijo que los compromisos cumplidos les dan tranquilidad, pero nos los satisface. “La respuesta armada es importante, la reconocemos y agradecemos, pero consideramos que el Gobierno debe diseñar para Buenaventura un plan extraordinario e integral de intervención”, afirmó. Riascos argumentó que las estructuras criminales se han fortalecido tras 30 años de inacción del Estado y por eso se requiere atender necesidades históricas integralmente.

“Los compromisos del paro cívico son una ruta, pero hay un rezago histórico. La meta de cumplimiento de los compromisos priorizados estaba para 2019 y, por ahora, solo tenemos un avance del 17%. Se han dado resultados que reconocemos, pero no con la agilidad que deberían haberse dado”, concluyó el secretario.

Frente a eso, la consejera presidencial dijo que esas afirmaciones le sorprenden, pues “la misma Alcaldía ha reconocido los avances consistentes que ha tenido el Gobierno, frente a los compromisos del paro”. Para ella, el Gobierno nacional definió y destrabó el plan desde 2019, de hecho, para 2021 esperan llegar a un cumplimiento del 30%.