Con una cifra de informalidad de 67% y más de 116.000 personas desempleadas, Florencia busca recuperar su economía; manteniendo ciertas medidas para evitar la propagación del COVID-19. El Ministerio del Interior ya autorizó a la Alcaldía para implementar medidas como pico y cédula y toque de queda, en medio del aislamiento selectivo que inició este 1 de septiembre.

El alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz, habló de las nuevas medidas que se implementarán en la ciudad para reactivar la economía y fortalecer el empleo. Además, informó que la Alcaldía cerrará el año con un déficit de, por lo menos, 20.000 millones.

¿Cómo va la reactivación económica en Florencia?

Todos los sectores se han visto afectados. En Florencia no hay empresas industriales, o son muy pocas. La mayor parte de la actividad económica está en el comercio al por mayor y al detal. Los establecimientos de comercio nocturno, desde marzo y hasta la fecha, no han podido abrir y están esperando que la administración municipal o el Gobierno pueda darles algún alivio económico o, en su defecto, que puedan abrir los establecimientos. Este sector no está autorizado: discotecas, bares, ni los centros recreacionales.

El 67% de la población está dedicada a la informalidad, si las empresas no abren, vamos a tener dificultades económicas. Esto se ve reflejado en los impuestos, la administración previó recaudar 45.000 millones de pesos y después de ocho meses no hemos recogido sino el 46%. Es decir, la administración terminará con un déficit de por lo menos 20.000 millones de pesos, esto implica que probablemente no vamos a poder pagarle a los funcionarios los sueldos de noviembre, diciembre y la prima.

¿Se está pensando en algún plan para fomentar el empleo en la ciudad?

Con el Ministerio de Turismo estamos trabajando en un proyecto para activar ese sector que venía creciendo, especialmente el ecoturismo. Con Bancóldex estamos trabajando en un proyecto que va a poner a disposición aproximadamente 1.500 millones de pesos para poderle hacer crédito a los pequeños empresarios, de entre 10 y 50 millones de pesos, lo que puede beneficiar a 50 o máximo 100 personas. Aún así, aquí necesitamos implementar un proyecto de fortalecimiento y de crecimiento empresarial mucho más grande porque la pandemia hará desaparecer a muchos empresarios.

¿Cuáles son las cifras actuales de desempleo?

Florencia es una de las ciudades con más desempleo en el país. Tenemos 116.000 personas dedicadas a la informalidad, que hoy están desempleadas porque no pueden salir a laborar.

¿Qué restricciones se mantienen en la ciudad?

Todo el sector económico está activo previo cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. Estamos empezando a verificar los protocolos en los restaurantes, hoteles, Iglesias y gimnasios. Tenemos medidas como el pico y cédula por todo septiembre. El comercio va trabajar desde las 6 de la mañana y hasta las 9 de la noche. De las 9 a las 10 hay un lapso para el transporte. Después inicia la ley seca y el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hay ley seca y toque de queda todos los domingos durante el septiembre. No se han activado los establecimientos nocturnos, precisamente porque no están aprobados en el decreto del Ministerio del Interior.

¿Cómo va el tema de la inseguridad?

Así como hemos estado preocupados por el aumento del COVID-19, también se ha disparado la inseguridad. Hace tres semanas personas en motocicleta asesinaron a dos comerciantes por robarles el celular, se implementó entonces la prohibición del parrillero hombre. Esto también es temporal. La Policía está implementando otros mecanismos. Hoy en algunos barrios las personas temen abrir la puerta porque pueden entrar a quitarles el celular, computadores, atracarlos, en fin.

¿Cuál es la situación actual de la ciudad en cuanto a la pandemia?

De acuerdo a los epidemiólogos de la ciudad, el pico llegó al máximo y hay una meseta (con probabilidad de comenzar a bajar), pero no ha bajado; de ahí la necesidad de mantener las medidas.

¿Se ha fortalecido el sistema de salud?

En la ciudad teníamos un atraso en la salud de 20 años. A la clase política no le interesaba ese tema en el departamento de Caquetá. Con los recursos de regalías, la Gobernación ha hecho una inversión para ampliar la sala de UCI del hospital departamental, al cual le montaron laboratorio. Nosotros también lo hemos hecho en el hospital comunal Malvinas y nos sirvieron los ventiladores que el presidente de la república nos hizo llegar, con esa estrategia hemos enfrentado esta pandemia.

