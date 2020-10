Tras la reapertura informal de Playa Blanca, por parte de las comunidades, el secretario del Interior de Cartagena pide que no se visite el lugar. Habrá sanciones para quienes no hagan caso a las ordenes del Distrito.

Luego de que los nativos de Playa Blanca se cansaran de esperar la autorización para la reapertura de ese balneario de la zona insular de Cartagena, y procedieran a hacerlo de manera informal, la Alcaldía reiteró que ese balneario no cuenta con la autorización ni las medidas de bioseguridad para su reapertura.

“Queremos decirle a los operadores turísticos que está absolutamente prohibido trasladar turistas hasta playa Blanca. Vamos a tomar todas las acciones establecidas en el Código de Policía contra aquellas empresas y personas que promuevan el uso del balneario”, dijo David Múnera, secretario del Interior de Cartagena.

La decisión de ofrecer servicios al público fue concertada de manera unánime por los propietarios de restaurantes y negocios, que llevan sin trabajar desde hace siete meses. Sin embargo, esa decisión pone en riesgo la salud de los turistas. “Por todo lo referente a no haber protocolo de bioseguridad, de no cumplir con las medidas sanitarias, queremos invitar a los cartageneros, cartageneras y visitantes, de que no vayan a Playa Blanca”, agregó Munera.

También le puede interesar: En Playa Blanca abrieron el balneario sin permiso de la Alcaldía de Cartagena

Se conoció que los diferentes consejos comunitarios habían presentado un protocolo de bioseguridad, por el cual el Distrito los había convocado a una reunión pará el viernes 30 de octubre. Reunión que quedó suspendida luego de las acciones de las comunidades.

“Si hay algún sector, y no lo podemos desconocer, que ha tenido una ayuda permanente durante todos estos siete meses ha sido el sector de Barú. Con estas decisiones no es que estemos en contra de la gente, Lo que queremos es que sea una cosa organizada para que el contagio no llegue a la isla”, asegura Munera, quien resalta que el coronavirus no llegó hasta esa zona.

Desde el primero de octubre algunas de las playas en Cartagena fueron abiertas. Se dispuso de una capacidad límite de 2.484 personas en toda el área seleccionada para la reactivación. En el sector de Bocagrande se habilitaron tres zonas para turistas, las cuales se encuentran ubicadas entre el restaurante “El Bony” y el Hotel Cartagena Plaza, área en la que podrán estar máximo 1.920 personas, distribuidas en 320 unidades. En el sector de La Boquilla se dispuso de Playa Azul, donde habrán 94 unidades, para albergar a 564 visitantes. “Todas estas decisiones de apertura que hemos tomado por parte del señor alcalde han sido con base en estudios técnicos, de que se reúnan las condiciones para poder garantizar la seguridad y la vida”, concluyó Munera.