Los 30 establecimientos seleccionados para el plan piloto podrán operar hasta la 1:00 a.m., sin restricción de horario de apertura. Conozca más detalles.

Luego de un proceso de preselección y evaluación, el cual contó con el acompañamiento y soporte académico de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, fueron seleccionados los 30 establecimientos que a partir de este jueves podrán reabrir sus puertas al público, con un estricto control y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

"Para la primera fase del piloto de reapertura, en la cual se inscribieron 105 bares, determinamos que este jueves solo reabren los que evidenciaron un compromiso férreo en la implementación de los protocolos de bioseguridad y que recibieron una calificación mayor al 90%”, explicó el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata Sarabia.

Además de la elaboración del protocolo y la implementación de las medidas de bioseguridad del establecimiento y para sus clientes, se tuvieron en cuenta los mecanismos para evitar aglomeraciones en áreas comunes como barras, taquilla, ropero y baños, las estrategias para garantizar el distanciamiento físico y la señalización con información de bioseguridad para clientes y colaboradores. “Confiamos en que los barranquilleros repliquen ese mismo sentido de responsabilidad y solidaridad con este sector, uno de los más afectados por la crisis sanitaria, para que rápidamente pueda recuperar el dinamismo con el que venían antes de la pandemia”, agregó Sarabia.

Los establecimientos podrán funcionar todos los días hasta la 1:00 a.m., sin restricción de horario de apertura. Se permitirá la asistencia de grupos de hasta máximo ocho personas por mesa en cada lugar. No se permite el uso de sellos en la piel de los clientes, en el caso de utilizar manillas, estas deben ser de un solo uso. No está permitido el baile, pues el espacio del local debe utilizarse para la adecuación de mesas.

Estos son los bares seleccionados

Coco Beach, Wet Sunday Company, La Popular, La Embajada Pub Club, La Embajada Pub, Stella Artois, Pa' las que Sea Disco Bar, Rondalla Estadero Bar, El Búnker, La Verbenera, In Avanti S.A.S (BBC Prado), Country Licores (84), Cristian Licores, el Ejecutivo Restaurante - Bar y Parrilla, Estadero Candileja, Talismán Bar, Mi Ranchito, Coronita R.D. Bar, Magdalena Investments, LaTroja, Manhattan Barranquilla, Grados Licores, Estación Corona, Jaque Mate Bar, Country Licores, Killa Shots, Songo Sorongo, La Trampa Vallenata, Donde Alberto, Estadero Tasca Medellín F.A.C.

