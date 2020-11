En la ciudad se generan 74.088 toneladas de residuos mensuales, de este porcentaje solo cerca del 19% es reciclado, un 3% por Triple A y 16% por los recicladores de oficio, según cifras del ADI. Recicla por Barranquilla es una iniciativa que busca, de la mano de los recicladores, generar un cambio de comportamiento en los ciudadanos y ayudar a aumentar el tiempo de vida útil del relleno sanitario.

En Barranquilla más de 3.000 personas viven del reciclaje, según cifras de la Asociación de Recicladores de Barranquilla. Estas personas recorren kilómetros, deteniéndose de casa en casa en búsqueda de materiales reciclables. Su trabajo impacta positivamente en el medioambiente y debido a la disposición final óptima de los materiales, disminuyen los residuos que son depositados en el relleno sanitario. Sin embargo, los recicladores se ven expuestos a prácticas antihigiénicas durante la manipulación de basura, ya que no hay una cultura de separación de los residuos en la ciudad y viven de lo que consiguen vender a las empresas recicladoras diariamente.

Por eso este mes se desarrolla en la capital del Atlántico la primera etapa de la iniciativa Recicla por BAQ. Este proyecto de concientización ciudadana consiste en promover un cambio de comportamiento para que los ciudadanos aprendan a reciclar. Es liderado por la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI) y la primera dama distrital, Silvana Puello.

“En la ciudad anteriormente no había un enfoque sociocultural, puesto que la mayoría de los ciudadanos no cuenta con la cultura ambiental frente al tema, dando paso a la informalidad y las prácticas no aptas”, explicó un representante de la ADI. Por esa razón, los recicladores tienen que abrir bolsas de basura y, con sus manos, separar los residuos hasta encontrar aquellos que les sean útiles y que además estén en buenas condiciones. El proyecto enfatiza en cambiar esta realidad para evitar que estas personas se expongan a enfermedades al abrir una bolsa de residuos sin separar.

“Esto se logra con una acción tan sencilla como separar desde las casas los materiales que se reciclan en una bolsa blanca y los que no se reciclan en la bolsa negra”, explicó Puello.

La pandemia de COVID-19 evidenció aún más la crisis social y cultural de la ciudad. La falta de conocimiento sobre el manejo de los residuos, sobre todo si pertenecen a una persona contagiada, significa una exposición directa al virus cuando los recicladores manipulan las bolsas.

“Los recicladores no podían hacer las rutas estipuladas porque trabajan en la noche y se vieron limitados por las medidas de pico y cédula y los toques de queda. Para tratar de alivianar un poco su situación económica hemos dado más de 5.000 mercados y elementos de bioseguridad, pero ha sido un todo un proceso complejo”, comentó Shirley Mier, representante de Barranquilla Verde.

En el municipio se ha registrado un total de 42.389 casos confirmados y 1.721 fallecidos, según cifras del Instituto Nacional de Salud. Pese a que el número de casos ha disminuido en los últimos meses en la ciudad, el ADI sostiene que es importante la prevención para disminuir el riesgo de nuevos contagios.

Sofía Sulbaran, representante de la Asociación de recicladores Barranquilla (Asobapre), explicó que los recicladores vinculados con la empresa llevan los materiales a la estación de clasificación y aprovechamiento que está ubicada en el barrio El Rebolo. Allí les pagan inmediatamente dependiendo de la cantidad en kilaje y el tipo del material. A diferencia de empresas como Triple A, ellos no pueden dar un salario fijo porque hay muchos factores que afectan los recursos que reciben. No obstante, la Triple A beneficia a los recicladores con un porcentaje de la cuota de aprovechamiento.

“Al reciclar, contribuimos a que los ingresos de los recicladores sean mejores, ya que tendrán mayor cantidad de material porque cuando no separamos muchos de ellos se pierden por ensuciarse, al ser mezclados con la basura”, aseguró la primera dama distrital.

Entre las acciones que se están realizando en la primera etapa se cuenta la instalación de zonas de Recicla por Barranquilla en edificios residenciales. Estas tendrán cinco contenedores, uno para material reciclable y los otros para los materiales que requieren un tratamiento especial. Si se vive en una casa estos deberán ser llevados a lugares específicos que están ubicados principalmente en centros comerciales, colegios distritales, universidades y sedes de entidades gubernamentales. Actualmente hay 30 puntos de recolección para tapas plásticas, 7 para aceite usado, 46 para pilas y 17 para bombillos.

El proyecto también busca capacitar a los miembros de la asamblea y a los arrendatarios de cada edificio sobre el buen manejo de residuos sólidos y separación de los mismos. Además, les explican lo provechoso de la economía circular y el funcionamiento del programa en tiempos de COVID-19.

Esto significa un gran reto para la ciudad, pues en la temporada de lluvias se ha evidenciado el mal manejo de basura en general. La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, Triple A, reportó el 6 de noviembre a la ADI que en los últimos 20 días habían recogido 20 toneladas de basura en las bocas de las rejillas de las canalizaciones para los arroyos. Esto generó taponamientos e inundaciones en algunas vías de la ciudad.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) advirtió a finales del 2015 que la vida útil de los rellenos sanitarios de 321 municipios del país se terminaría en cinco años, “lo que causará un gran impacto ambiental ante la falta de estrategias de los entes territoriales para buscar una solución de largo plazo a la disposición final de residuos sólidos”. Este año se cumple el tiempo.

El 10 de octubre de este año la Contraloría General de la República, mediante su delegada para el Medio Ambiente, reiteró la necesidad de viabilizar alternativas que permitan la protección de los recursos naturales renovables, gestionando los residuos sólidos de forma eficiente y eficaz.

“En Colombia se siguen priorizando las acciones basadas en rellenos sanitarios que fueron, en el siglo pasado, soluciones para el tratamiento de residuos sólidos desde la perspectiva de salud pública”, afirmó el DNP en el comunicado.

En Barranquilla se solía depositar la basura en el relleno sanitario “Henequén”, ubicado en el norte de la ciudad, hasta el 2009 cuando cumplió con el tiempo de vida útil. Desde abril de ese año comenzó a operar El Relleno sanitario Parque Ambiental Los Pocitos. “Está localizado a 15 kilómetros de Barranquilla, en la vía Juan Mina-Tubará, en un área de 135 hectáreas, de las cuales en 75 hectáreas efectúan la disposición de cerca de 2.000 toneladas diarias de desechos sólidos”, según la Triple A.

De acuerdo con un Informe Nacional de Disposición Final, “Los Pocitos” recibe basuras procedentes de 7 municipios del departamento del Atlántico (Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Soledad y Tubará) y se estima que tendrá una vida útil que va hasta el 1 de mayo de 2039.

Actualmente se generan 2.469 toneladas de residuos diarios en la ciudad, al mes serían un total de 74.088. De este porcentaje aproximadamente el 19% es aprovechado, un 3% por Triple A y 16% por los recicladores de oficio, según cifras del ADI.

Las implicaciones que trae que un relleno cumpla su vida útil no es solo el desplazar el relleno, sino todo lo preliminar que este proceso exige. Estos sitios deben cumplir con principios básicos como el control de los líquidos y lixiviados, generados por el proceso de descomposición de los sólidos, así como de los gases producidos, sustancias que pueden generar daños a los cursos de agua y estabilidad del aire y a ambiente, además de la carga económica que esto genera.

“En el momento que todos reciclemos, podremos ampliar la vida útil del relleno sanitario, lo que significa que diariamente llegan ahí menos cantidades de basura que generan contaminación. A su vez, cuidamos de nuestros recursos hídricos como el río y el mar de tantos residuos contaminantes que terminan llegando a estos. También, se promueve la economía circular, ingresando nuevamente los productos a la cadena productiva para que tengan una segunda vida útil”, explicó Puello.

El Establecimiento Público Ambiental, Barranquilla Verde, ideó todo el proyecto y lo viene manejando desde 2017 por una ordenanza a nivel nacional. Esta autoridad ambiental se encarga del acompañamiento técnico y jurídico a la red de recuperables ambientales, donde organizaron a 17 asociaciones de recicladores. Con ellos trabajaron en capacitaciones técnicas y empresariales, han realizado alianzas con empresas privadas para ayudarlos con dotaciones y carretillas. Cuando realizaban el seguimiento a los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) las mesas de trabajo se percataron que la competencia le tocaba a la ADI por lo que se hizo el traslado del proyecto el 5 de noviembre.

De acuerdo con el ADI, las próximas etapas de la iniciativa consisten en la consolidación de convenios para aprovechar el mayor número de residuos que pueden reinsertarse en la cadena productiva, se busca extenderlo a zonas residenciales, ya que en el momento solo se está desarrollando en edificios y multifamiliares. Recicla por BAQ tiene como objetivo futuro la disminución de toneladas que se entregan a Triple A y que estos residuos sean aprovechados en otros sectores. Por último, se tiene proyectado el apoyo y afianzamiento de la labor realizada por los recicladores de la ciudad generando mayor oportunidad de estabilidad laboral, social y económica de estos.