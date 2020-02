Rectificación del alcalde de Palmira

- Redacción Nacional

El pasado 10 de enero, en entrevista con El Espectador, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, ante la pregunta: "Usted denuncia que hay mal manejo por parte de las directivas del hospital Raúl Orejuela Bueno, ¿de quién se trata?", el mandatario respondió: "Se trata del gerente John Jairo Satizabal quien tiene un período hasta marzo. Él me buscó en diciembre y me dijo que empezáramos a construir una relación de confianza y luego él ha hecho todo lo contrario. Ha empezado actuar a mis espaldas, en contra de lo que nuestro equipo de empalme le ha solicitado a él como gerente del hospital. Satizabal además estuvo en la cárcel hace unos años por unos escándalos de contratación. Él es una persona que no representa los votos de la gente".

Sin embargo, sobre la respuesta en la que el alcalde afirmó que el director del hospital "además estuvo en la cárcel hace unos años por unos escándalos de contratación", Escobar solicitó un espacio para rectificar esta respuesta de la entrevista.

"Manifiesto que una vez revisada la entrevista publicada, pude determinar que es una imprecisión que quiero rectificar, ya que según información publicada el 7 de marzo del 2018 por la Fiscalía General de la Nación en su página web, se afirma que el señor Jhon Jairo Satizabal fue capturado por un presunto caso de corrupción".

Según el documento de la Fiscalía, citado por el alcalde, "La Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez de control de garantías a Jhon Jairo Satizabal Mena, director del hospital de Palmira, y a Henry Hernán Díaz Flórez, representante legal de la fundación Pro Animalia, por supuestas irregularidades de contratación (...) estas y otras supuestas irregularidades serán reveladas por la Fiscalía en las audiencias de control de garantías, en las que Satizabal y Díaz, serán imputados por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales".