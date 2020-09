La joven alerta que los pedófilos contactaron a su hermana de 9 años haciéndose pasar por Karol Sevilla, actriz mexicana de Disney .

El pasado 18 de septiembre, Carolina Hernández, una joven de Medellín, compartió un hilo en Twitter de videos y pantallazos en los que cuenta cómo su hermana de 9 años casi cae en una red de pedofilia que operaba desde la red social TikTok.

Mi hermana de 8 años casi cae en una red de pedofilia. Y la única manera en la que se puede hacer algo es difundiendo esto en redes sociales, es demasiado fácil caer en esto y no quiero que ni un solo niño mas caiga... ayúdenme a denunciar con un RT!🙏🏻(Abro hilo explicando todo) pic.twitter.com/dHYeaa5jR4 — Caro Hernandez (@carolinah192) September 18, 2020

La joven dijo que a su hermana la siguió una cuenta, @karolsevilla_luna2, con una cantidad significativa de seguidores. En el perfil se hacían pasar por la actriz mexicana Karol Sevilla, que protagoniza la serie “Soy Luna” de Disney. Después de entablar una conversación con la niña, la invitaron a que participara en un concurso que consistía en diferentes desafíos pero que no podía contarle a sus padres. La menor de edad habló con su familia de la situación y por sus sospechas decidieron llamar a la Fiscalía y la Policía.

También le puede interesar: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-trata-de-ninos-en-colombia-no-es-un-cuento/

“Gracias a Dios esto no pasó a mayores. Mi hermana nos avisó, sino pues yo no sé dónde estaría ella”, dijo Carolina Hernández.

Con ayuda de las autoridades, la familia creó un perfil falso de una niña de 10 años para ver las intenciones reales de la cuenta falsa de Karol Sevilla. En el video la joven muestra los pantallazos de las conversaciones que tuvieron con la cuenta de red de pedofilia. Descubrieron que con la excusa del concurso les pedían a las niñas que enviaran fotos y videos desnudas. Además, les dieron indicaciones de borrar las conversaciones para que sus padres no se enteraran.

También le puede interesar: https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/los-peligrosos-tutoriales-en-youtube-que-ensenan-a-espiar-a-las-mujeres/

Se cree que desde esta cuenta y otras que se hacen pasar por la actriz les escriben a niñas de toda Latinoamérica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre cuentas falsas que tienen un modo de operación similar, piden fotos íntimas a menores de edad con la promesa de ganar premios y conocer a la actriz de Disney u otras figuras públicas.

Carolina Hernández expresó que “como no lograron lo que querían hacer, porque al parecer es una red de tráfico y de pedofilia, se queda en una tentativa”. Además, no se puede localizar el número de teléfono ni capturar a los responsables porque el número no es en Colombia. A pesar de que la familia reportó la cuenta con TikTok, esta sigue activa. Por esto, pidió a los padres que cuiden y hablen con sus hijos de estas situaciones que pueden ocurrir en internet para evitar casos como este.