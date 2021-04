El Espectador y la productora de pódcast narrativos Cartagena Federal presentan este documental sonoro en el que se abordan las consecuencias emocionales que produjo el descalabro político de Manuel Duque, exalcalde de Cartagena, en su familia. Duque fue elegido como mandatario de esa ciudad en 2015 y casi dos años después fue enviado a la cárcel por un escándalo de corrupción.

Manuel Duque fue elegido alcalde de Cartagena en 2015 por su fama y carisma como periodista radial. Casi dos años después fue enviado a la cárcel por un escándalo de corrupción. Sebastián, su hijo, también periodista, explora las consecuencias emocionales que este descalabro político desató en sus vidas y en su hogar. Relato de un Periodista que no sabía que lo tenía todo hasta que lo perdió es un documental sonoro de la productora de pódcast narrativos Cartagena Federal (CTGF)* y El Espectador.

Prólogo

Cuando comenzamos a hacer Cartagena Federal sabíamos tres cosas: una, que queríamos hacer un pódcast igualito a This American Life; dos, que queríamos hacerlo sobre Cartagena por nuestra condición de exiliados en Bogotá, y tres, que lo teníamos todo para lograrlo porque el papá de Sebastián, nuestro productor estrella, acababa de ser elegido alcalde de la ciudad con la segunda mayor votación en la historia del Distrito.

1. Mi cumpleaños

Así sonaba nuestra vida a horas del inicio de la pandemia en el mundo occidental. Los personajes de esta familia son un periodista y exalcalde con una debilidad por la comida casera, una mamá neurótica por la limpieza, un periodista veinteañero en rehabilitación y un hermano menor fresco y grosero.

2. La alcaldía

Cuando Manolo salió de RCN, lo primero que le dijeron fue ¿por qué no te lanzas a la alcaldía? Menos de seis meses después, su triunfo democrático fue incontestable. La vida de la familia cambió profundamente. Y luego, todo se fue a pique.

3. Necesito ayuda profesional

La familia no sabía que Sebastián, el hijo mayor, tenía un gusto especial por la rumba no convencional, la vida bohemia y ciertas drogas que dan risa y felicidad. En este fragmento exploramos qué sucede cuando metes una grabadora en una terapia psicológica de familia.

4. Mami, vuelvo a casa

La terapia psicológica surte efecto. Sebastián encuentra junto a su terapeuta y su familia, encerrados en la casa, la potencia de permitirse sentir dolor como primer paso para sanar heridas causadas en apariencia por líos políticos, cuando en realidad había algo más detrás.

5. Un ensayo de perfil

¿Qué implica parecerse a alguien?, ¿quién es la gente de uno?, ¿de qué va la vida en familia? En este fragmento, frases sencillas, mucho amor, y momentos cándidos grabados por dispositivos prácticamente imperceptibles que hacen de este podcast no una historia al uso, sino un ensayo parecido a la memoria: íntimo, subjetivo y no-lineal.

*¿Qué es CTGF?

Cartagena Federal es la casa de varios de los podcasts narrativos más ambiciosos producidos en Colombia y Latinoamérica, como su homónimo Cartagena Federal, Relatos Anfibios junto a Dejusticia, la radionovela ‘Evaristo, me acordé que te quería’, o Made in Medellín, podcast sobre la vida y obra de J Balvin para Spotify Studios. CTGF es reconocido por varios de los medios y organizaciones más importantes del país y de Latinoamérica como uno de los podcasts narrativos mejor logrados que se han producido en la región, y como una casa productora de altísima calidad.

Han sido reseñados por Revista Arcadia, la Fundación Gabo, Radio Ambulante, La No Ficción y Radio Nacional como grandes narradores de la cotidianidad cartagenera y como creadores potentes en el terreno del audio. Asimismo, Relatos Anfibios, su trabajo de crónica radial junto a Dejusticia les valió en 2019 el Premio Nacional Simón Bolívar de Periodismo. Además, ejercieron como productores de Made in Medellín para Spotify Studios, el podcast sobre la vida y trayectoria de J Balvin. También produjeron el podcast del Festival Gabo en su edición de 2019, titulado Crónica de un Festival Gabo. CTGF ha trabajado con instituciones nacionales e internacionales como Mutante, Grupo Sura, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Mildre Cartagena, Synapse Foundation, World Wildlife Fund (WWF), la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) y el Museo Casa de la Memoria, entre otros.