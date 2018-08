Rescatan hija del alcalde Sipí, Chocó

* Redacción Nacional

Este sábado y luego de un operativo ejecutado por el Gaula de la Policía, la joven Sara Rosmery Largacha, hija del alcalde de Sipí (Chocó), Luis Ángel Largacha, fue rescatada en en el barrio El Vallado, Distrito de Aguablanca, ubicado en el oriente de Cali.

De acuerdo con el Brigadier General, Hugo Casas Velásquez, comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, durante el operativo dos hombres fueron capturados, uno de ellos, con nacionalidad venezolana.

"La joven estaba en poder de alias El Paisa, jefe de una banda denominada Los Haitianos. Este grupo se dedica principalmente al microtráfico. Por liberar a la jove, los delincuentes le exigieron a su familia $800 millones. Al papá de la niña ya le habían enviando un video en el que se le veía amordazada de pies y manos".

Según el alto oficial, el lugar en el que estaba secuestrada la joven, era de dificil acceso y de unas "condiciones infrahumanas (...) estaba en una casa, de unos 50 metros de pasillos oscuros y luego se llegaba a un cuarto ubicado en un segundo piso, en una cama y todo el tiempo con los ojos vendados". En el operativo participaron 30 agentes de la dirección antisecuestro del Gaula.

En diálogo con los medios de comunicación locales, la joven contó que sus secuestradores la amenazaron con matarla si se atrevía a gritar.

"Todo el tiempo estaba con los ojos cerrados en lugar en el que hacía mucho calor. Cuando llegó la policía me desmayé, el corazón se me agitó mucho y me asusté. Ya cuando ellos me tranquilizaron y me abrazaron, sentí alegría", contó Sara.

La joven de 19 años fue reportada como secuestrada desde el pasado 4 de agosto cuando salió de su casa para encontrarse con unos amigos que llegaban del Chocó. Sin embargo, nunca llegó a tal encuentro.

Durante los días posteriores al secuestro, familiares de Sara recibieron audios y una fotografía de la joven amordazada que habrían sido enviados por los supuestos captores.