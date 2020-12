Antioquia, Atlántico, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca son algunos de los departamentos que decretaron toque de queda para las fiestas de Navidad y Fin de Año. Conozca cuales son los horarios en que aplican estas medidas.

Gobernadores y alcaldes de varios departamentos del país han tomado medidas para evitar que las celebraciones navideñas se conviertan en foco de contagio de coronavirus, en momentos en que en varias ciudades los casos están en ascenso. El toque de queda y la ley seca, son las medidas más comunes en las regiones.

En Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria, adoptó medidas. A partir del 22 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2021, Antioquia estará en alerta roja hospitalaria. El toque de queda nocturno empezó a regir entre las 00:00 horas y las 6:00 de la mañana, desde el miércoles 23 de diciembre hasta el 3 de enero.

También habrá toque de queda continuo en las celebraciones de Navidad y fin de año: desde las 8:00 de la noche del 24 de diciembre hasta las 6:00 de la mañana del 26 de diciembre y desde las 8:00 de la noche del 31 de diciembre hasta las 6:00 de la mañana del 2 de enero. También se implementará pico y cédula y se apagarán de forma preventiva los alumbrados navideños.

El toque de queda en el Valle del Cauca ampliará su horario a partir de este viernes, 25 de diciembre, y se extenderá hasta el 4 de enero de 2021. Estas medidas regirán en todo el departamento desde el 25 de diciembre hasta el 4 de enero exceptuando a Cali y Buenaventura. La medida empezará a regir ahora desde las 8:00 p.m. de cada día hasta las 5:00 a.m. del siguiente.

En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina extendió las medidas de toque de queda y la ley seca, que empieza este jueves 24 de diciembre hasta el 4 de enero de 2021. Ambas medidas seguirán en los mismos horarios, 10:00 de la noche inicia la ley seca y a las 11:00 de la noche el toque de queda, hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente. Solo habrá excepción el 27 de diciembre, día del partido entre el América y Santa Fe por al final de la liga del Fútbol Colombiano, donde ambas restricciones iniciarán desde las 9:00 de la noche.

En Atlántico, el toque de queda para este 24 de diciembre comienza a regir desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 25 de diciembre. La medida regirá nuevamente desde las 2:00 p.m. del 25 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del 26; y de las 2:00 p.m. del mismo 26 de diciembre hasta el 27 a las 5:00 a.m.

Luego del 27 de diciembre a las 2:00 p.m. hasta el lunes 28 de diciembre a las 5:00 p.m. Para el 31 de diciembre se estipuló el toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta el 1 de enero a las 5:00 a.m., posteriormente desde las 2:00 p.m. del 1 de enero hasta las 5:00 a.m. del 2 de enero; luego desde las 2:00 p.m. del 2 de enero hasta las 5:00 a.m. del 3 de enero y lo mismo se repite hasta el 4 de enero a las 5:00 a.m.

En Barranquilla y su Área Metropolitana, acordaron unificar sus medidas restrictivas para Navidad y fin de año, con toque de queda los días 24 y 25 de diciembre, entre las 11:00 p.m. y 6:00 a.m.

En Córdoba decretaron Toque de queda en Navidad y Año Nuevo. Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, confirmó la medida en todos los municipios, para evitar contagios de coronavirus. La medida se aplicará en horario nocturno de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., los días 24 y 25 de diciembre, el 31 de diciembre de este año y el 1 de enero de 2021.

Desde este jueves 24 de diciembre comenzó a aplicarse el pico y cédula departamental, medida que va hasta el 3 de enero del 2021, en el horario 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 10:00 p.m., dividiendo las jornadas en dígitos pares e impares.

En Norte de Santander, la Gobernación decretó la medida de toque de queda nocturno para mitigar el contagio de coronavirus durante las celebraciones del 24 y 31 de diciembre. Se decretó toque de queda total del 25 al 27 de diciembre y del 31 al 3 de enero de 2021. La restricción sera desde las 7 p.m. hasta las 5 a.m. de cada día.