Con la llegada de la temporada decembrina y el aumento de casos de coronavirus en algunas regiones del país, algunas autoridades locales han anunciado toques de queda y ley seca para evitar la propagación del virus durante esta época de celebraciones. Conozca cuáles son las medidas que rigen en su ciudad o departamento.

La llegada de la temporada decembrina no ha sido buena aliada para evitar aglomeraciones en el país. Calles concurridas y celebraciones continúas son algunos de los fenómenos que por este mes se volvió común ver en las diferentes ciudades. Por esa razón, las medidas restrictivas se agudizaron en algunas regiones donde los casos de coronavirus van en aumento.

En Santander, por ejemplo, a la fecha van 58.307 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 4.556 están activos. Aunque no se conocen las medidas que regirán en todo el departamento, el toque de queda fue una de las restricciones que decretaron para este mes de diciembre en Bucaramanga, la capital de ese departamento. La Alcaldía informó que esa restricción estará vigente los jueves, viernes, sábados y domingos a partir del 7 de diciembre y hasta el 16 de enero, de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.. Además, el 25 de diciembre y el 1º de enero el toque de queda terminará a las 5:00 de la mañana y no a la 1:00 de la tarde como lo habían anunciado anteriormente.

En Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria anunció que tras una reunión con más de 100 alcaldes de toda la región se llegó a un acuerdo en el que algunos municipios empezaron con el toque de queda desde el 13 de diciembre hasta el domingo 20 de diciembre. La restricción va desde las cero horas hasta las 6 de la mañana de cada día. La modificación de esta medida para navidad y año nuevo estará sujeta al comportamiento de la ciudadanía durante los días previos a las festividades.

Para Medellín no aplica la medida, y aún no se conoce si habrá restricciones.

En Cali, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, se reunió con sus equipos de convivencia ciudadana para analizar los trabajos pedagógicos que realiza el Grupo Perla con la Policía Metropolitana y las jornadas pedagógicas de los Guardianes de Vida, adscritos a las tres Casas de Justicia de esa ciudad. “Aunque el toque de queda y ley seca se implementaron hasta el 16 de diciembre, lo que dictaminará que se pueda llegar de nuevo a una cuarentena o restricciones de pico y cédula es la ocupación de las camas de cuidados intensivos del sistema hospitalario, por eso existe mucho temor sobre las dinámicas familiares en esta temporada de fin de año”, dijo el secretario.

“Estamos analizando las estadísticas y las respuestas de la comunidad en cuanto a su comportamiento de prevención frente a la COVID-19 porque ahora las familias y vecinos deben ser conscientes que un acto tradicional y esencial como una novena de aguinaldos puede detonar un contagio y traer muerte a sus familias y barrios. Son situaciones complejas de manejar y que dependen mucho de la autoridad y el amor que hay dentro de las familias”. agregó Rojas.

En Popayán, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López, anunció el toque de queda desde las 11:00 de la noche hasta las 6 de la mañana, los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1º de enero de 2021.

En Santa Marta, la Alcaldía optó por la extensión del toque de queda hasta el 16 de enero de 2021. La medida rige entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, tanto para la zona urbana como los sectores rurales. El decreto también prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos de comercio. Asimismo, los eventos públicos o privados que impliquen aglomeraciones quedan prohibidos. Las discotecas y bares todavía no tienen autorización para funcionar y la venta de bebidas embriagantes es exclusiva de los hoteles y restaurantes.

En Cartagena, las autoridades decretaron ley seca y toque de queda hasta el miércoles 16 de diciembre, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. El alcalde de Cartagena, William Dau, a través del decreto 1473 del 30 de noviembre del 2020, estableció esa medida en 11 barrios, donde los contagios de COVID-19 siguen en aumento. Los barrios son: Blas de Lezo, San Fernando, Manga, El Pozón, Los Alpes, Olaya Herrera, Ternera, Las Gaviotas, Nuevo Bosque, Zaragocilla y El Campestre.