Río Cauca rompe un jarillón y amenaza con inundar a una parte de Sucre

- Redacción Vivir

En alerta máxima permanecen los municipios de Sucre por la emergencia registrada en la represa de Hidroituango, en Antioquia. El agua del río Cauca ya comenzó a hacer sus estragos, rompiendo a su paso uno de los jarillones que queda cerca al casco urbano del municipio de Guaranda. (Puede leer: La historia del proyecto Hidroituango)

El secretario de Gobierno de Sucre, Carlos Guerra, informó que las alertas siguen en pie y que, por el momento, seguirán tomando acciones preventivas para evitar cualquier emergencia que se dé por el riesgo de inundación ante el desbordamiento del río.

Sin embargo, no sólo La Mojana está en riesgo. Todos los municipios que están cerca a este río han sido decretados en alerta máxima. La principal preocupación es que el agua baje con mucha fuerza y provoque el desbordamiento del Cauca y posibles inundaciones. (Lea: Parte de tranquilidad: por Hidroituango está fluyendo más agua de la que entra)

A las complicaciones generadas en el proyecto hidroeléctrico se suman las intensas lluvias que no dan tregua. Tal y como lo ha informado el Ideam en varios de sus boletines esta semana, por las constantes precipitaciones se declaró alerta roja en varios departamentos del Pacífico y del Caribe colombiano. Los niveles de varios ríos pueden crecer en los próximos días y, además, es posible que existan deslizamientos.

Para evitar un desastre mayor estas zonas están en constante monitoreo por parte de las autoridades. Con esto, se le hará un seguimiento y se podrán tomar acciones preventivas.

José Nicolás Vega, coordinador de Gestión del Riesgo en Sucre, explicó que, aunque hasta el momento las condiciones y el nivel del río son normales, es mejor mantener la alerta, pues las intensas lluvias podrían causar una emergencia.

Hasta el momento el agua no ha ingresado a ningún barrio de la población. No obstante, al río le faltan aproximadamente 50 centímetros para sobrepasar la barrera que protege al casco urbano. (Puede leer: No pesque en río revuelto: una infografía para entender la emergencia de Hidroituango)

Este es un video de un habitante de La Mojana en el momento en el que el jarillón es arrasado por el paso del agua.