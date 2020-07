Virna Johnson, alcaldesa de la capital del Magdalena, le dijo a El Espectador que este 29 de julio la conmemoración se realizará a través de Facebook. Asegura que lograron contener la propagación del COVID-19 y que la ocupación de camas UCI está en un 71 %.

Santa Marta, capital de Magdalena, celebra 495 años de fundación en medio del COVID-19. Esta fue la primera ciudad que se fundó en Colombia. Cada año los samarios se reunían para celebrar esta fecha, pero esta vez el coronavirus obligó a las autoridades a pensar en un evento virtual que contará con actividades de baile y presentación de artistas a través de Facebook.

Sobre la pandemia, la alcaldesa Virna Johnson le dijo a El Espectador que han logrado contener la propagación del virus y están planeando una expansión de las Unidades de Cuidados Intensivos, cuya ocupación actual es de 71 %.

¿Cómo se celebra el aniversario tradicionalmente y cómo se va celebrar este año en medio del COVID-19?

En Santa Marta se celebra el cumpleaños de la ciudad con las emblemáticas Fiestas del Mar. En los dos últimos gobiernos, desde 2012 con Carlos Caicedo, se le dio un giro total: antes los conciertos y las actividades eran pagas, ahora son abiertas, todos pueden disfrutar de artistas nacionales e internacionales de manera gratuita; hay un festival gastronómico, el concurso de fotografía “Los Niños Pintan su Mar”, se exalta la cultura y la historia de la ciudad. Este año no podemos tener la misma celebración por la pandemia, pero el día no pasará desapercibido, ya son 495 años, pronto vamos a cumplir 500, Santa Marta es la primera ciudad fundada en Colombia. Por eso, organizamos una celebración virtual, invitamos a todos los samarios a conectarse con la programación.

¿Qué va a haber en ese encuentro virtual?

El evento se emitirá a través de un Facebook Live desde la cuenta de la alcaldía. La programación inicia a las 3:00 de la tarde con una mega rumba virtual del Instituto Distrital de Santa Marta para la Recreación y el Deporte (INRED), que hemos denominado “Muévete samario”. A las 4:00 de la tarde tendremos conmemoración con una izada de bandera y ofrenda floral en el Morro, un ícono de la ciudad, donde estaremos el gobernador Carlos Caicedo y yo. A las 4:30 de la tarde habrá un conversatorio que se llama “Lo que nos une como samarios”. Los invitados son Carlos Vives, Alberto Linero y el historiador Joaquín Viloria. Después inicia el concierto virtual que reúne alrededor de 35 cantantes samarios y termina a las 11:00 de la noche.

Santa Marta es una ciudad que vive en gran parte del turismo, uno de los sectores con menos posibilidades de reactivación pronta. ¿Han dado apoyos económicos a personas que se vieron afectadas por esta situación?

Desde el inicio de la pandemia orientamos los recursos para asegurar la alimentación de la población vulnerable. En Santa Marta tenemos un porcentaje de informalidad del 77%, la gente vive del día a día y de lo que genera el turismo. Llevamos 50.000 ayudas solidarias, mercados y bonos para redimir en grandes superficies, para que una familia de cuatro miembros pudieran tener alimentación. Uno de los problemas de la ciudad es el acceso al agua y la pandemia coincidió con un verano intenso. Desplegamos una estrategia llamada “La ruta del agua”, así dos veces a la semana a través de carrotanques en los barrios en los que no hay distribución llevamos agua.

Pusimos al servicio de la ciudad dos albergues para personas en situación de calle. Allí hay 200 personas. Pronto organizaremos un tercer albergue para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en donde recibirán alimentación y apoyo psicológico.

¿Han logrado contener la propagación del coronavirus en la ciudad?

En el momento tenemos 3.566 casos positivos, han fallecido 138 personas, y se han recuperado 1.726. Hemos logrado contener la propagación del virus, tomamos medidas antes de las decretadas por el Gobierno Nacional. Aunque son más casos de los que quisiéramos, si se comparan las cifras actuales, los confirmados y fallecidos son menos de los que proyectó inicialmente el Instituto Nacional de Salud.

Por otro lado, la oferta hospitalaria no se ha sobrepasado y la letalidad del virus ha disminuido. El 20 de marzo se identificó el primer caso, desde ese día hemos hecho todo lo que nos corresponde y por todos los canales informamos. Tomamos medidas como toque de queda y pico y cédula, la ciudadanía está generando la cultura del autocuidado. Esto no ha sido fácil, hay mucha gente que no cree y no se cuida.

¿Cuántas camas de UCI tienen? ¿Cuántas están ocupadas?

Actualmente tenemos 141 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y un porcentaje de ocupación del 71%. Contamos con un plan de expansión para comprar 40 ventiladores más y todos los elementos que se necesitan como monitores y bombas de infusión. Por parte del Gobierno hemos recibido 20 ventiladores y en el cronograma de entrega del ministerio de Salud tenemos entendido que nos entregarán 20 ventiladores muy pronto.

¿Ha visto mejorías en el hospital Alejandro Próspero Reverend desde la intervención de la Supersalud?

La E.S.E fue intervenida desde julio del año pasado. Me manifesté porque en la misma plataforma Fenix se evidencia que los indicadores que deberían estar con un nivel óptimo están en un nivel crítico, no se han tenido los resultados que la ciudad merece y necesita. Estuve haciendo una visita a los centros de salud que están bajo la cobertura de la E.S.E y se evidencia falta de mantenimiento preventivo y correctivo en algunas de sus locaciones.

¿Cuáles son los avances de la ciudad durante su mandato?

El COVID-19 nos llegó en medio de la construcción del Plan de Desarrollo. En medio de la crisis hemos logrado tener medidas para contrarrestar el virus, construimos de forma participativa e incluyente el Plan de Desarrollo y presentamos el Plan de Ordenamiento Territorial que dejó listo el anterior alcalde y se viene gestando desde 2013. Hemos continuado con los proyectos para solucionar el desabastecimiento de agua, entre muchos otros y creamos la Secretaría de la Mujer.

