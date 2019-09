Alcalde de Bucaramanga renunció a su cargo

* Redacción Nacional

Rodolfo Hernández escribió una carta en la que renuncia a la alcaldía de la capital santandereana después de la sanción impuesta por la Procuraduría. El documento todavía no ha sido radicado.

Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, escribió una carta en la que expresó su deseo de renunciar a la alcaldía de Bucaramanga después de que la Procuraduría lo suspendiera por tres meses debido a un presunto caso de participación indebida en política. Sin embargo, la misiva no ha sido radicada todavía.

Hernández afirmó que el Procurador General, Fernando Carillo, vulneró sus derechos sancionándolo con tres meses de suspensión "por ​haber cumplido con mi deber de advertirle a la ciudadanía sobre la vergonzosa compra de votos que se está llevando a cabo en la ciudad". Asimismo, calificó dicha suspensión como “una aberrante patraña que se ha montado contra mí”.

ATACAN AL ALCALDE QUE ATACÓ LA CORRUPCIÓN pic.twitter.com/TO9i3oIBS4 — Ing Rodolfo Hernandez (@ingrodolfohdez) September 16, 2019

Lea: Procuraduría volvió a suspender a Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga

La noticia se dio a conocer mientras Hernández está en la Clínica Foscal a donde fue llevado de urgencias en la tarde de este lunes. “El alcalde ingresó con sintomatología consistente en dolor torácico sin alteración de los signos vitales con estabilidad hemodinámica y neurológica”, indicó el parte médico.

Al respecto, el procurador Carrillo se pronunció y desmintió la versión de Hernández. “Espero que el señor alcalde o exalcalde le ponga la cara a la justicia porque él tiene múltiples problemas disciplinarios y como resultado de muchas investigaciones hay problemas penales al interior de su propia familia. Entonces que no cambie la circunstancia al decir que acá hay una responsabilidad de la Procuraduría. Nosotros estamos obrando conforme a la ley defendiendo el interés público y tratando de que en Bucaramanga se cumpla de manera irrestricta la ley para este proceso electoral. Nosotros no creemos en los desequilibrios en que los funcionarios públicos abusen de sus funciones para favorecer candidatos”, afirmó el procurador.

Frente a las declaraciones del procurador, Julio Ortiz, abogado del alcalde, insistió a El Espectador que no existe otra razón para que Hernández haya renunciado que no sea la supuesta persecución por parte de la Procuraduría. “Él (Hernández) renunció por la suspensión, se siente perseguido de manera grave. Después de la renuncia va a hacer política porque quiere seguir luchando contra la corrupción y compra de votos”, expresó Ortiz.

Por el momento, el Gobernador de Santander, Didier Tavera, designó a Alba Asucena Navarro Fernández, actual secretaria del Interior de Bucaramanga, como alcalde provisional. “Oficialmente el gobierno departamental no conoce ninguna renuncia, la hemos conocido a través de las distintas redes sociales y de los medios de comunicación. Mientras no tenga una renuncia formal no puedo referirme al tema", dijo el gobernador Tavera.

Las suspensiones a Hernández

Este lunes, 16 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación volvió a suspender por tres meses Rodolfo Hernández, por participación indebida en política. El Ministerio Público también ordenó la apertura de una investigación disciplinaria por este caso.

La decisión se tomó a raíz de la denuncia del periodista Gerardo Navarro quien afirmó que Hernández hizo participación política en el debate a la alcaldía de Bucaramanga el pasado 10 de septiembre.

Lea: Denuncian presunta participación política del alcalde de Bucaramanga

"Se ve claramente la intervención en política (de Hernández) por medio de canal TRO en el debate de candidatos a dicha alcaldía”, dice la denuncia.

Durante el encuentro, se transimitó un comercial en el que Hernández invita a las personas a votar “por el alcalde de los ciudadanos y no por la corrupción".

“Como alcalde de Bucaramanga estoy en la obligación, de advertirles a todos los bumangueses, a todos los ciudadanos, que los politiqueros están comprando votos a $250 mil por casa. No voten por un alcalde politiquero. Voten por un alcalde de los ciudadanos”, dijo el alcalde en el video.

Varios personajes políticos denunciaron que el mensaje de Hernández es un claro apoyo al candidato Juan Carlos Cárdenas, cuya candidatura fue registrada por el grupo “Ciudadanos Libres”. Además, se presume que es el elegido por el actual alcalde para continuar con su legado. Cárdenas es uno de los creadores de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (listas para el Concejo como para la Asamblea de la capital santandereana) cuyo lema es “somos los concejales y la asamblea de Rodolfo”.