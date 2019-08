Rapero que confesó homicidio en una canción fue condenado a 20 años de cárcel

* Redacción Nacional

A 20 años y seis meses de prisión fue condenado Yersey Fernando Tami, quien asesinó a disparos a Iván Camilo Castellanos Rangel, de 22 años, pareja sentimental de la Angélica Flórez, la exnovia del rapero.

El crimen que confesó el cantante ocurrió el 4 de junio de 2019 cuando llegó al Centro Comercial Panamá, en pleno centro de Bucaramanga, y disparó en varias ocasiones contra Castellanos y Edwin Arley Carrillo Reyes, amigo del comerciante que intentó detener el ataque. Los dos fueron llevados a Hospital Universitario de Santander donde Castellanos no alcanzó a llegar porque murió en el camino.

Un día después de los hechos, Tami confesó el asesinato por medio de una canción que publicó en su cuenta de YouTube: “Cosas del Corazón”. En ella expresa por qué cometió el asesinato.

“Quiero que sepan que asesiné por amor, por recuperar lo que es mío, mi familia, que todos los que vean este video se enteren de la verdad que mi niño y mi niña son míos y no de ningún otro becerro”, dice la letra.

Según la Fiscalía, la paternidad de un bebé sería el detonante del crimen. Tami aseguraba que el pequeño era de él y no de Castellanos.

“Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene, mi familia me conspira, llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente y por rabia estaba cegado, otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, entonces yo hui quería salir de ahí, que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así”, agrega en la canción.

Desde el 11 de junio fue retenido en una cárcel de Bucaramanga. Tami se allanó a los cargos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.