En Piedecuesta

Rescatan a comerciante que habría sido secuestrado por el Eln en Santander

redacción Nacional

Uniformados del Gaula Militar y tropas de la Segunda División del Ejército Nacional rescataron en las últimas horas a Marco Tulio Cáceres, un comerciante que habría sido secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Santa Barbara, departamento de Santander. (Le podría interesar: Rescatan a bebé raptada por una mujer en Puerto Colombia)

Esta reacción de las tropas se logró mediante la información suministrada por la red de aliados y tan pronto fue conocido el hecho, se inició por parte las autoridades el plan candado para ubicar a los responsables de la retención.

El rescate se produjo en la vereda Alto del Roble, en zona rural del municipio de Piedecuesta, y en el hecho, según las autoridades, tres sujetos fueron capturados por su presunta responsabilidad y uno más murió en medio de los combates. Los detenidos fueron puestos ante las autoridades competentes. Por su parte, un militar que colaboró en la operación resultó herido y está siendo atentido en un centro asistencial.

Por la liberación de Marco Tulio Cáceres, este grupo armado ilegal habría exigido $1.000 millones de los cuales fueron recuperados $50 millones durante los hechos.

El comerciante liberado, de 42 años, dijo que los secuestrados lo obligaron a bajarse de la camioneta en la que iba junto a otras personas. "Como no me bajaba me pegaron dos cachazos en la cabeza y me botaron al suelo, me tiraron duro, me maltrataron y me subieron al carro de ellos. No supe más porque me esposaron, me pusieron una bolsa en la cabeza y arrancamos en el carro", narró el comerciante. (Le sugerimos: En video: Así fue el rescate de los niños atrapados en cueva de Tailandia)

Este es el agradecimiento del señor Marco Tulio Cáceres, secuestrado por el Eln. Luego de 24 horas, la reacción oportuna y eficaz de las tropas @GaulaMilitares #Santander #QuintaBrigada @Ejercito_Div2, permitó su rescate y un contundente golpe a esta organización pic.twitter.com/8PHKnp5yf8 — Segunda División EJC (@Ejercito_Div2) 22 de julio de 2018

En febrero de 2017, el Gobierno colombiano y el ELN comenzaron en Quito conversaciones de paz, pero fueron trasladados en mayo pasado a Cuba después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, apartara a su país de las negociaciones, alegando que esa guerrilla mantiene acciones terroristas.

A propósito de los diálogos, cuyo sexto ciclo comenzó el pasado 2 de julio en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos dijo que una de las condiciones para firmar un alto al fuego bilateral con el ELN es que esa guerrilla deje de secuestrar. (Lea también: Rescatan a una bebé entre los escombros tras erupción de Volcán de Fuego en Guatemala)