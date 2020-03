Rige pico y placa ambiental en Bucaramanga para reducir contaminación del aire

* Redacción Nacional

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, dio a conocer que en la ciudad empezará a regir el pico y placa ambiental para carros particulares y motocicletas, con el fin de reducir los niveles de contaminación del aire que por estos días no es la mejor. La medida comienza este fin de semana e iría hasta finales de marzo.

“Bucaramanga ha presentado aumento de los materiales particulados PM, que normalmente deben ser 2.5, es decir, 37 microgramos; hoy tenemos un registro de 60 microgramos”, dijo Cárdenas.

Así quedaría el pico y placa ambiental en la ciudad

Días pares - placas de carros particulares y motos terminados en 0, 2, 4, 6 y 8.

Días impares - placas de carros particulares y motos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9.

Los horarios de restricción son de 06:00 a.m a 09:00 a.m; de 11:00 a.m a 02:00 p.m; y de 05:00 p.m a 08:00 p.m.

“No podemos poner en riesgo la vida de los bumangueses, estaremos anunciando medidas adicionales para mejorar la calidad del aire”, concluyó el alcalde de Bucaramanga, quien mencionó que fortalecerán las ciclorutas para impulsar el uso de bicicletas.

En días pasados el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Bucaramanga informó que durante este mes aumentaron las concentraciones de material particulado, lo cual posiciona en rango dañino el aire que se respira en la capital de Santander.