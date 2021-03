Sara Sofía Galván y las otras niñas desaparecidas en Colombia

Las autoridades buscan a Sara Sofía Galván, desaparecida en Bogotá hace dos meses. Pero su caso no es el único. Estas son algunas de las otras menores de edad desaparecidas en el país.

Según Medicina Legal, el año pasado se reportaron 1.579 desapariciones de niños y niñas, y en lo que va corrido de este año ya son 281. El caso más reciente es el de Sara Sofía Galván, que lleva dos meses desaparecida en Bogotá. La mamá de la niña, así como su pareja, están siendo procesados penalmente, pero aún no hay certeza de qué sucedió con ella. Se han ventilado versiones que aseguran que fue arrojada muerta al río Tunjuelo, pero también se especula que podría haber sido víctima de trata de personas. Las autoridades investigan y hay más versiones recopiladas por la Fiscalía que señalan que la menor estaría viva y que habría sido entregada a una desconocida. (Caso Sara Sofía: Policía asegura tener nuevas pruebas que resolverían su desaparición)

Migración Colombia emitió una alerta a todos sus puestos de control para evitar que saquen a la menor del país y la Interpol expidió una circular amarilla para extender la búsqueda en el mundo, especialmente en Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, países fronterizos con Colombia. Sin embargo, el caso de Sara Sofía no es el único y más familias viven la incertidumbre de desconocer el paradero de sus hijas, nietas, sobrinas y conocidas. Estos son algunos de esos casos:

Karen Dayana Lambraño Muleth: está desaparecida desde el 23 de diciembre del 2014, cuando salió de la casa de su madre en Mompox (Bolívar), en compañía de su hermano menor, con el fin de recargar un celular. El niño regresó, pero desde entonces se perdió el rastro de ella, de 7 años. Tiempo después, su mamá y su tía fueron capturadas señaladas por el delito de secuestro, pues la niña fue identificada junto a su tía en varios videos grabados días después de que se reportara su desaparición ante las autoridades. Las dos mujeres quedaron libres, pero continúa el proceso penal en su contra. El padre de Karen Dayana, Edilberto Lambraño Canedono, ha reclamado que las autoridades encuentren a su hija y ha criticado el hecho de que no haya responsables por su desaparición. (Caso Sara Sofía: lo que se sabe de su desaparición)

Paula Nicole Palacios Narváez: tenía cinco años cuando desapareció el 28 de diciembre de 2014 en Buescano, Nariño. La niña salió de su casa con rumbo a la casa de su tía, a pocas cuadras, y un sujeto la habría obligado a subir a un vehículo, según narraron algunos testigos. No se sabe con certeza qué pasó con Paula Nicole, aunque las autoridades plantearon en su momento dos hipótesis: una venganza contra su familia o una supuesta entrega a una red de trata de personas. Un sujeto llamado José Germán Paguatian Isandara fue capturado en 2015 y tiempo después fue condenado por el delito de desaparición forzada agravada. Aunque él reconoció que subió a Paula Nicole a un carro, no supo explicar qué pasó con ella después. (No era Sara Sofía: restos óseos hallados serían de animales)

Seiry Palencia: el 24 de marzo de 2016 salió a hacer un mandado a una tienda del barrio Primero de Mayo, en Maicao (La Guajira), pero desapareció. En su momento, el Gaula allanó una casa vecina en el barrio donde vivía Seiry con su madre, su padrastro y sus hermanos; y se cavaron huecos en el patio sin encontrar ninguna evidencia. Seiry tenía 11 años de edad cuando desapareció. Familiares de la niña han contado que las autoridades llaman frecuentemente y repiten las mismas preguntas, pero hasta hoy no se sabe el paradero de la menor de edad ni las circunstancias en las que se habría dado su desaparición.

Karen Sofía Valencia: desapareció el 9 de marzo en el barrio San Antonio en Bogotá. Tiene 14 años y, según su familia, estaba siendo víctima de amenazas por redes sociales. La última noticia que se tiene de la menor de edad es que abordó un taxi a las afueras de su vivienda en el sur de la ciudad. Su madre ha pedido ayuda a la ciudadanía para tener más información sobre su hija y puso a disposición los números de teléfono 320 302 3852 y 311 238 6563.

Yulie Yesenia Chacón: desapareció el 20 de febrero de 1996 cuando tenía 11 años. Fue vista por última vez cuando salió de su colegio con rumbo a su casa, que quedaba a pocas cuadras de su escuela en Bogotá. Andrea García (14 años) y Johana Hernández (18 años) desaparecieron en el mismo sector en la misma época y también continúan desaparecidas. Andrea, por ejemplo, salió de su casa el 27 de noviembre de 1995 para ir a la tienda, pero no volvió. Según su familia, el caso también fue revisado por investigadores internacionales, quienes recopilaron huellas dactilares y otros elementos materiales probatorios, pero nunca se dio con su paradero.