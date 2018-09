Se derrumbó el puente que conecta a las islas de Providencia y Santa Catalina

Efraín Dawkins Sanmiguel / @Efrain_Dawkins

La estructura de madera que conecta a las hermanas islas de Providencia y Santa Catalina, sufrió los efectos de los cambios climáticos que han azotado esa zona del país en los últimos días. La administración anterior de las islas y la actual, habían solicitado al gobierno de Juan Manuel Santos una inversión para su reconstrucción total, debido al peligro que corre no solamente la comunidad raizal, sino también los visitantes.

Benito Bent, el alcalde de Providencia, aseguró que los planos para la realización de un nuevo puente fueron enviados a el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), y en el mes de agosto los aprobaron. “El presupuesto para la nueva obra es de 6.000 millones de pesos, pero con 3.400 podemos comenzar la primera fase”, aseguró el alcalde. “INVÍA dice que no hay recursos y la comunidad no entiende que me toca seguir los procesos y los lineamientos nacionales”, agregó, recalcando que desde el mes de febrero se había hecho una advertencia a la comunidad con el fin de evitar transitar con motocicletas por la zona, para no acelerar el deterioro.

El derrumbe del puente pone en riesgo el turismo local de las islas, al ser uno de los principales atractivos turísticos del lugar. La estructura flotante de madera que esconde secretos e historias sobre piratas del siglo XVII, también es un colorido escenario protagonista de paseos románticos entre los turistas.

Video: Cortesía Harold Bush

“La falta de fondos y descuido puede ser un asunto de mala gestión de recursos por parte de la Alcadia de Providencia, porque contrasta con millones que gastan en cosas injustificadas; 63 millones en tintas para impresoras, 2000 millones para eventos y 200 millones para canecas de basura”, dijo Harold Bush, providenciano y líder raizal, recalcando el peligro que corre la vida de los niños y adultos que usan diariamente este medio.

El gobierno local de Providencia aseguró que ya se están buscando recursos para apaciguar la situación, y una cita con el Instituto Nacional de Vías para ponerlos al tanto del problema. Por el momento, se cuadró una reunión entre el alcalde y la comunidad para el miércoles, 5 de septiembre, con el propósito de llegar a un acuerdo que evite el uso inmediato de lo que queda del “puente de los enamorados”.

Utilizar lanchas cómo medio de transporte, es una de las opciones temporales que se contemplan mientras se adquiere la base financiera que requiere la reconstrucción total de la estructura.