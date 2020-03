Se levanta pico y placa para vehículos de carga en el Valle de Aburrá

* Redacción Nacional

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en compañía del gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, y de todos los alcaldes del Valle de Aburrá anunció el levantamiento del pico y placa para los vehículos de carga. La decisión se tomó tras horas de deliberación, pensando en salvaguardar la vida y mantener buenas condiciones de salud, dijo Quintero.

“Si bien Fenalco y la Andi han informado de forma clara que no hay desabastecimiento, sí nos han pedido flexibilizar las medidas en relación al transporte de mercancías para que puedan llegar a los almacenes”, afirmó el alcalde de Medellín. Añadió que esta medida se toma en el marco del estado de calamidad pública y de la emergencia sanitaria decretadas por la llegada del coronavirus a la región.

También le puede interesar: Toque de queda: ¿Cuáles departamentos colombianos tomaron esta medida para contener el Covid-19?

Conéctate a la rueda de prensa de conclusiones sobre las medidas de prevención conjunta con la Alcaldía de Medellín, Gobernacion de Antioquia, los alcaldes del Valle de Aburrá, el director del @Areametropol y @PoliciaColombia. https://t.co/uO8h9ocfHS — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 17, 2020

L suspención del pico y placa será para camiones, volquetas y vehículos no particulares que necesiten desplazar mercancías. La medida se mantendrá hasta nueva orden. Daniel Quintero señaló que la calidad del aire no ha mejorado, por lo tanto no hay condiciones óptimas para hacer deporte o eventos al aire libre.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por medio de su cuenta de Twitter, reiteró el llamado a la ciudadanía a comprometerse con el aislamiento voluntario, haciendo énfasis en que esa es la medida más efectiva para contener el coronavirus. También pidió que se mantenga la calma, recordando que tanto Fenalco como la Andi han comunicado que tienen suficiente abastecimiento de víveres y productos de primera necesidad. Invitó a la ciudadanía a actuar responsable y ordenadamente.

También le puede interesar: Boyacá anuncia cierre de fronteras por coronavirus