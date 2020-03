Se suspende atención presencial a víctimas del conflicto armado en ocho puntos del Magdalena Medio

En Magdalena Medio la Unidad para las Víctimas tomó la decisión de suspender la atención presencial en el Centro Regional y también en otros nueve puntos. La medida se adopta por la emergencia sanitaria y las órdenes de aislamiento preventivo por el nuevo coronavirus.

“Estas medidas son tomadas acatando las órdenes del nivel nacional y lo relacionado con la contención del COVID–19. Nos acogemos a los decretos impartidos por las alcaldías de la región del Magdalena Medio, a su vez, le solicitamos a las víctimas comprensión en esta situación, teniendo en cuenta que se hace para salvaguardar sus vidas, que esperamos que se normalice para poder seguir atendiéndolos en los puntos y en el CRAV de esta territorial”, afirmó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, Amparo Chicué Cristancho.

La dirección territorial anunció que la suspensión inicia este viernes 20 de marzo en los municipios de San Pablo, Puerto Wilches, Cimitarra, Morales, Arenal, Simití y Puerto Berrío, decisión que ya se había tomado en el Centro Regional de Barrancabermeja y el punto de Santa Rosa del Sur.

La radicación de documentos se tramitarán a través de los correos: [email protected] y [email protected]

Por otro lado, la subdirectora de la Unidad de Victimas, Lorena Mesa, anunció que debido al simulacro de aislamiento en Bogotá, no habrá atención en los canales telefónicos el sábado 21 de marzo. El servicio se reanudará el 24 de marzo, en horario de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 9:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

#ATENCIÓN ️| Declaración de Lorena Mesa, subdirectora de la @UnidadVictimas, sobre la suspensión de servicios telefónicos y virtuales en #Bogotá debido al simulacro convocado por la Alcaldía de @Bogota. #PrevenciónYAcción #UnidosPorLasVíctimas pic.twitter.com/SGrMwLKltr — Unidad Víctimas (@UnidadVictimas) March 19, 202

