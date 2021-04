Según un informe de la Contraloría, 440 personas han sido vacunadas de forma irregular en el Valle del Cauca. En Cali, las autoridades comenzaron un proceso para identificar estos casos y evitar que se altere el plan de vacunación contra el coronavirus.

Durante la última semana han sido varias las dudas y quejas respecto al proceso de vacunación en Colombia. Autoridades regionales, como la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, denunciaron que algunas personas habían recibido vacunas sin estar dentro de los grupos priorizados por el Plan Nacional de Vacunación que estableció el Ministerio de Salud. A raíz de esto, la Contraloría emitió un informe según el cual cerca de 1.241 personas menores de 60 años, que no pertenecen al personal de salud, han recibido algún biológico de manera irregular.

Mediante la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), de la Contraloría, se dio a conocer que en el Valle del Cauca han sido 440 los casos de irregularidades en el proceso de vacunación, siendo el departamento que más alteraciones ha presentado en el Plan Nacional de Vacunación.

Lea también: “Nuestra ciudad comienza a incorporarse al tercer pico”: alcalde de Cali

Un escenario al que se suma la alerta por el aumento de casos y la alta ocupación de UCI en la ciudad y los múltiples casos de indisciplina y falta de cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades. Solo el fin de semana pasado la Policía intervino 36 fiestas clandestinas con grandes aglomeraciones. “Nuestra ciudad comienza a incorporarse al tercer pico de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, tenemos un espacio que nos da las métricas médicas para no decretar aún una nueva cuarentena”, aseguró este martes el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Si bien no se tomó la medida de cerrar la ciudad, en la capital del Valle siguen rigiendo el toque de queda nocturno desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, el pico y cédula, y la ley seca. La ocupación de camas de UCI llegó este miércoles al 90 %, por lo que no se descartan decisiones más drásticas.

El Espectador habló con Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, para conocer cómo se están realizando las verificaciones de estos casos y cómo está la ciudad en medio del nuevo pico de la pandemia.

¿Cómo está la situación de irregularidades con la vacunación en Cali?

Nosotros hacemos una auditoría semanal a las bases de datos y a la información que dan las instituciones prestadoras de servicios (IPS) en las plataformas digitales. Con esto verificamos que estas instituciones estén cumpliendo con las características que se han dado, es decir, que están vacunando la población autorizada según el Plan de Vacunación y si no lo han hecho, se les envía un comunicado donde se les solicita una respuesta a la irregularidad que se haya encontrado, bien sea por población, como ocurrió con algunas personas que reportan como fallecidas o por otro inconveniente que encontremos. También estamos haciendo visitas en territorio verificando los datos. Por ejemplo, la semana pasada pudimos verificar que en el caso de tres personas que aparecían en el sistema reportadas como fallecidas había ocurrido un error de digitación en la cédula. Tras darnos cuenta de esto, verificamos en la IPS y se llamó a las personas a corroborar que efectivamente estuvieran vivas y que habían recibido el biológico.

¿Cómo es la logística para llevar a cabo estas auditorías?

Tenemos unos grupos de asistencia técnica conformados por enfermeras, auxiliares de enfermería y auxiliares de sistemas donde se hace un cronograma de visitas a las IPS. Cada uno de estos equipos tiene unas instituciones previamente asignadas y de acuerdo con esa organización se sale a territorio para hacer la verificación y planeación. Para el mes de abril tenemos más de 390 visitas ya programadas. A estas también toca sumarles las que hacemos cuando pasa una situación extraordinaria.

En estas auditorías han encontrado irregularidades en el proceso…

Sí, hemos encontrado algunas cosas. Claramente los mayores hallazgos que se dieron están hasta el lunes 22 de marzo. Ese fin de semana se vacunaron poblaciones por debajo del rango de edad, es decir, menores de 70 años, y básicamente nos dimos cuenta de que la mayoría lo había hecho porque las entidades prestadoras de servicios (EPS) citaron sin agenda programada. Ahí lo que pasa es que la gente puede ir a vacunarse en cualquier punto de vacunación de esa EPS en concreto, y debido a estas aglomeraciones tuvimos la necesidad y en ese momento se fueron vacunando y fuimos cumpliendo con los mayores de 60 años. Por el error que tuvieron algunas EPS de citar sin haber llamado a las personas que se debían vacunar, se generó una situación bastante compleja y algunas instituciones terminaron vacunando de esa manera. Después de eso hemos sido demasiado exigentes en cumplir con lo establecido en el plan. También estamos mandando copias a la Super que nos está acompañando todas las mañanas en unas mesas de crisis que tenemos establecidas con las EPS.

¿Cómo se ordena nuevamente el cronograma cuando pasan estas irregularidades?

De esto también se encargan los grupos que mencioné antes. Como cada uno de estos equipos tiene unas IPS establecidas, cada uno tiene una agenda. Ellos salen con esas auditorías que les hacemos a las bases de datos y con esos se va a terreno para verificar directamente a las instituciones y se cuadra nuevamente la programación que ya se tenía. Obviamente se priorizan esas IPS donde se encuentren un mayor número de problemas.

¿Cómo está la situación actual de vacunación en Cali?

Hasta la mañana del lunes 12 de abril, en Cali hemos recibido 117.158 vacunas de Sinovac, hasta el domingo en la tarde habíamos aplicado 115.849. Durante lo que restaba del último día de la semana y con lo que se vacunó el lunes logramos poner los 1.309 biológicos y así llegamos a un 100 % de cumplimiento con la vacuna que viene de China. En cuanto a Pfizer, nos han entregado 48.264, de las cuales ya hemos podido aplicar 44.576 hasta el domingo. También hemos recibido 21.000 de AstraZeneca, de las cuales pusimos 7.500. En este momento tenemos a 17.410 personas de talento humano con el esquema de vacunación completo. Con segundas dosis de Sinovac, es decir, quienes no forman parte de los servicios de salud, hay 16.149 personas.

Han visto un mayor rechazo a la vacuna de AstraZeneca…

Sí, el porcentaje de rechazo de este biológico en este momento está entre el 75 y 80 % entre las personas que se llaman para ser vacunadas con este líquido. Nosotros constantemente estamos enviando información, tenemos videos de expertos explicando bien cuál es la situación con esta vacuna. El alcalde y yo hemos invitado públicamente a las personas para que se vacunen con AstraZeneca. Este es un proceso voluntario y si la gente no la acepta, pues no podemos hacer nada.

¿Se ha incrementado el rechazo a la vacuna de Sinovac con las últimas informaciones que han salido?

No, todo lo contrario. Vemos que la gente está esperando que lleguen más vacunas de Sinovac para poderse poner la segunda dosis. Las personas se la pasan preguntándonos que cuándo llegan más biológicos de estos.