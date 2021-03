Semana Santa: toque de queda en ciudades con ocupación UCI por encima del 70% Noticias destacadas de Nacional

El presidente Iván Duque anunció que en Semana Santa en las ciudades donde la ocupación de UCI sea superior al 70% habrá toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., y para aquellas donde la ocupación sea del mayor del 50% , la medida será de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. Estas medidas serán a partir del 26 de marzo al 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril.

Mira aquí más videos de El Espectador.

Más Videos