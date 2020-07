Cuando a mi me mandaron el video desde Barranquilla no podía creer que fuera Barrancas 🤦‍♀️ me doy cuenta que el coronavirus en La Guajira va hacer fiesta 🙃🤦‍♀️ yo puedo entender el dolor y que quieran acompañar el sepelio, pero esto ya fue demasiado🤦‍♀️ https://t.co/pL8zMNzyEN