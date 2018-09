“Si su hijo es homosexual, usted lo acepta porque no lo puede matar”: profesor de la U. Libre

redacción Nacional

La clase de derecho constitucional en la sede del centro de la Universidad Libre terminó esta semana con una polémica lección que, según varios de los estudiantes presentes, vulneró los derechos fundamentales de las personas homosexuales y estuvo en contravía de lo que reza en la Constitución y la jurisprudencia en torno a la diversidad sexual. En tres videos, conocidos por este diario, quedaron grabadas las palabras del docente de la asignatura, Mario Rincón Pérez, quien aseguró categóricamente en el salón de clases que la homosexualidad es “anormal”. (Lea aquí: Él es Mauricio Toro, el primer congresista abiertamente gay en Colombia)

“Yo quiero decirles a ustedes, estimados estudiantes, que la homosexualidad no puede ser algo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que a usted como hombre le guste una mujer o a usted como mujer le guste un hombre. Si una persona tiene una preferencia por una persona de su mismo sexo, algo funciona mal. A mí no me vengan a venir con el cuento que eso es normal. No estoy criticando a los homosexuales, estoy discutiendo su problema psicológico. Los últimos estudios se inventaron que no, que eso es una decisión de cada persona”, afirmó Rincón ante sus estudiantes, algunos de los cuales intentaron contradecir lo dicho por el docente con 40 años de experiencia como profesor. (Video: Somos novias y no queremos ser su fetiche sexual)

Rincón Pérez, según el portal Congreso Visible, es abogado especializado en derecho administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y catedrático de derecho constitucional y administrativo. En 1990 llegó a la Cámara de Representantes, "su primera incursión en política, por las listas del Movimiento Nacional, de Gustavo Rodríguez Vargas, con 23 mil votos. En el 94, cuando ya estaba disuelta su sociedad política con Rodríguez, consiguió su reelección por una lista conservadora independiente". (Video: ¿Una trans es una mujer con pene? La Prohibida responde preguntas incómodas)

“¿Usted cree que eso es normal? El homosexualismo no puede ser normal (…) si usted el día de mañana se casara, y tuviera un hijo, y le dijeran en el colegio que su hijo es homosexual, usted lo acepta porque no lo puede matar”, dijo Rincón añadiendo que en sus cuatro décadas de docente ha conocido 10 casos de homosexualismo y todos “se originaron en un problema psicológico”.

Ante estas afirmaciones, el grupo de diversidad sexual y de género de la Universidad Libre, Identidad Libre, dirigirá una carta al Comité de Unidad Académica y a la Facultad de Derecho, en la que rechaza lo sucedido. “No obstante la libertad de cátedra, la libertad de expresión no debe ser la excusa para atentar contra una minoría existente en nuestra universidad. La homofobia sigue dándose como una construcción social y esta vez de tipo académico producida en nuestras aulas por parte del docente Mario Rincón”.

"No se elige de la noche a la mañana ser homosexual. No, no es así cómo se escoge una vida, no se escoge el querer que la mayoría de personas te discriminen por amar a alguien de tu mismo sexo. Que tus padres o tus compañeros de clase piensen que estás “enfermo”, incluso los docentes formadores de la casa de estudios que tu escogiste como proyecto de vida (...) Las ofensas constantes y la percusión de dicho actos, es algo que infatigablemente viven las personas diversas o aquellas que tienen una identidad de género diferente. La homofobia es algo que se construye desde el miedo y la ignorancia", añade Identidad Libre, que exigirá disculpas públicas del profesor Rincón por atentar contra la integridad de las personas LGBT.

Identidad Libre explicó también que las palabras del profesor van en contra de lo establecido por la Corte Constitucional en distintas sentencias, entre ellas la del caso de Sergio Urrego, que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en instituciones educativas. Así mismo, van en contra del Reglamento estudiantil de la universidad que establece el tratamiento respetuoso entre la comunidad universitaria.

Al respecto, la mamá de Sergio Urrego, joven que se suicidó hace cuatro años tras ser discriminado en su colegio por ser homosexual, aseguró a este diario que rechaza que continúen “los discursos de odios en las calles y en las aulas” y que celebra la decisión de los estudiantes que se atreven a controvertir este tipo de posiciones. “Constitucionalmente no podemos hacer nada frente a la libre expresión de la cátedra, pero queremos plantearle al profesor, por medio de la universidad, que se haga foro de diversidad sexual con personas que hemos dado la lucha por esto y que él pueda pedir disculpas públicas frente a lo sucedido. Esto es lo que empieza a generar el matoneo en las aulas y lleva al suicidio a muchas personas. Es necesario tocar el tema de qué está pasando en las aulas, no atacando al profesor".

Lo manifestado por el profesor resulta particularmente incoherente pues se da en el marco de una clase de derecho constitucional, y es precisamente la Corte Constitucional la que ha avanzado en conquistas importantes para los derechos de las personas LGBT en Colombia. Cabe recordar que los avances en dicha línea se han dado por esta vía, pues a través del Congreso no se ha legislado en favor de esta población. Así, por ejemplo, el alto tribunal reconoció el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria y la pensión de sobreviviente.

Además, frente a la afirmación del profesor sobre la homosexualidad como una enfermedad psicológica, es prudente recordar que la Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo de 1990, retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Hace un mes, la organización también excluyó de ese listado a la transexualidad.

La Universidad Libre, por su parte, reconoció que el académico Rincón emitió apreciaciones personales y juicios de valor ofensivos, sin evidencia científica alguna, hacia la comunidad LGBTI. “La Universidad Libre manifiesta que ha defendido históricamente las libertades en especial la de cátedra, en consecuencia, rechaza las opiniones del señor Mario Rincón. Se iniciaron las acciones disciplinarias pertinentes, de conformidad con el reglamento docente y el respeto al debido proceso. Insistimos en la vocación por el respeto a las libertades y derechos humanos. Apoyamos a las minorías, a las cuales siempre les ha abierto todos los canales y espacios de la Universidad, para la realización de diferentes actividades académicas y culturales”, aseguró la universidad en un comunicado.

“Que respetuosos de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales, reafirmamos nuestra postura de rechazo frente a todo tipo de discriminación y nuestro compromiso por la defensa de los derechos de las minorías, en este caso la de la comunidad LGBTI”, reiteró la institución educativa.

Por su parte, el director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la U. Libre, Kenneth Burbano, manifestó a El Espectador que la universidad ha sentado su posición pública y jurídica de no discriminación y respeto de la población LGTBI en la Corte Constitucional, especialmente en la audiencia sobre matrimonio igualitario y también a favor de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Por lo que, según Burbano, lo expresado por Rincón no representa el pensamiento de la Universidad Libre.