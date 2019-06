Suspenden por doce días el paro cívico en La Guajira

* Redacción Nacional

Luego de la reunión entre la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, las autoridades locales y los líderes del paro cívico se acordó que no habrá cobro de peaje de categoría 1 hasta el próximo 10 de julio. Ese día se llevará a cabo un consejo de ministros en el municipio de Fonseca.

El gobernador (e) de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, lideró esta tarde la reunión de la ministra de Justicia, Nancy Patricia Gutiérrez, con los líderes de la protesta del paro cívico departamental en La Guajira. Este ya completaba cuatro días de bloqueo entre el sur del departamento y el Cesar.

Durante las conversaciones con la ministra Gutiérrez se pretendía encontrar una solución contundente, no solo para la problemática de las vías, sino también para el mejoramiento de los sistemas de salud, educación y seguridad en el departamento.

En el encuentro se estableció que no habrá cobro de peaje de categoría 1, es decir automóviles, camionetas y microbuses, hasta el próximo 10 de julio. Ese día se llevará a cabo un consejo de ministros en el municipio de Fonseca.

La alternativa de no cobrar el peaje hasta dicha fecha fue una propuesta de los líderes del paro y el gobernador. Las autoridades departamentales insistieron que respetan las vías de hecho y el paro pacífico que lideró la ciudadanía durante los cuatro días. Sin embargo, Gutiérrez señaló que la comunidad tiene todo el derecho de protestar, pero insistió que "no podemos aceptar las vías de hecho porque van en contra de otras personas. Esta solo es legítima siempre y cuando no genere afectaciones a otras personas".

A la reunión del 10 de julio asistirán los ministros de Transporte, Hacienda, Salud, Educación, Minas y Energía, Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación. Con la reunión buscarán aumentar los 15 mil millones de pesos que se invertirían en 2020 en La Guajira. Además, entre las prioridades se encuentra invertir en el mejoramiento de la educación.

Según Gutiérrez, el minsiterio de Ambiente garantizará la calidad del agua con el proyecto "Guajira azul" en el que se invertirán apróximadamente 154 mil millones de pesos en el sur del departamento y se beneficiarán 130 mil personas. Así mismo, señaló que antes de terminar el 2019 se finalizará el nuevo acueducto de los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao en San Juan del Cesar con una inversión de 5.150 millones de pesos.

El director de Invías, Juan Esteban Gil, se reunió el pasado 27 de junio en el municipio de Barrancas, La Guajira, con los líderes del paro cívico, pero no hubo un acuerdo y no se logró levantar la protesta.

Gil propuso en la pasada reunión $25.000 millones para invertir en las carreteras del departamento. Sin embargo, el gobernador (e) indicó que la cifra no era suficiente para solventar la emergencia.

El gobernador (e) Wilbert Hernández Sierra y la Ministra de Justicia, Nancy Patricia Gutiérrez Cortesía

“Invías hizo un compromiso con nosotros en el paro que se desarrolló el 13 de marzo en el que se pactaron unas inversiones, pero lo que prometieron no alcanza para reparar la vía completamente”, señaló Jaime Daza, uno de los líderes del paro.

La manifestación, que ya llevaba cuatro días, afectó el comercio en los municipios y también se registró escasez de alimentos y combustibles. De acuerdo con Cerrejón, la producción de carbón se vio afectada.

“Lo único que estamos pidiendo es que el Gobierno escuche a este pueblo que desde hace años fue dejado en el olvido”, dijo Jaime Alonso Daza y añadió que “en un documento, Invías nos manifestó que se han invertido 315 mil millones de pesos que nosotros los guajiros no sabemos realmente dónde se ha presentado esa inversión, porque no encontramos unas vías decentes”.