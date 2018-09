'Te pillé' la app que denunciará delitos en Medellín en tiempo real

- Redacción Nacional

En Medellín estrenarán una aplicación para denunciar robos a través de su celular con la aplicación ‘Te pillé’.

La iniciativa, de la alcaldía de la capital antioqueña, busca que los mismos ciudadanos puedan grabar hurtos en vivo para que las autoridades localicen el hecho y comience la persecución para capturar a los delincuentes.

"La idea con una aplicación de estas es fortalecer el proceso penal de manera técnica, utilizar menos el testimonio, la persona es dueña de su temor y acudir ante un estrado judicial, puede retractarse o quitarse, una imagen de estas con una reacción inmediata de la policía con la imagen que envíe el ciudadano, son el mejor elemento de prueba", Raúl González Flechas, director de Fiscalías Medellín a Noticias Caracol.

Lo que quiere evitar la Alcaldía con la aplicación, es que los ciudadanos que logren capturar algún hecho delictivo, lo graben y lo monten en redes sociales.

La aplicación funcionará a la par con el centro de monitoreo, que estará recibiendo las imágenes en tiempo real. Donde de manera inmediata según la Alcaldía, se activará la cámara de seguridad más cercana y el policía del cuadrante se podrá movilizar.

"Aquí van a haber muchas imágenes, no solo la de la persona que grabó, la de las cámaras, las bodycam y el material probatorio va a ser tan fuerte que eso va a permitir que no existan dudas sobre si un criminal de estos debe ir o no a la cárcel", indicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

A partir de esta semana, los ciudadanos de Medellín podrán descargarse la aplicación que estará de manera gratuita en Android y IOS, y que solo estará disponible para la capital hasta el momento.

Sin embargo, Gutiérrez recomendó a los ciudadanos que utilicen la aplicación con precaución. “Los ciudadanos deben grabar a una distancia prudente, porque tampoco se trata de que pongan su vida en riesgo”, dijo.

'Te pillé' busca convertirse en una de las herramientas más importantes de denuncia de hurtos o fleteos.