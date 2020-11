En Risaralda aproximadamente 600 familias han resultado afectadas por la temporada de lluvias. Uno de los municipios más críticos es Pueblo Rico, donde 3.000 personas que viven en el área urbana de ese municipio quedaron sin acceso a agua potable luego de que las lluvias dañaran el sistema de acueducto.

La temporada de lluvias en el país está causando estragos en gran parte del territorio nacional. En Risaralda, las lluvias han afectado a los 14 municipios de ese departamento. Sin embargo, hay unas zonas específicas donde los daños tienen una gravedad mayor. Es el caso del municipio Pueblo Rico, donde las lluvias dañaron el sistema de acueducto dejando sin el servicio de agua a más de 3.000 personas.

En Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el puente de la vereda Santa Rita colapsó y dejó incomunicadas a cientos de familias. “Se realizó un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en donde se evaluaron los daños, como fue el colapso del puente peatonal del sector de Santa Rita que dejó incomunicadas a cerca de 500 familias, la situación del acueducto de la zona urbana, un trapiche, entre otros sectores”, detalló Diana Ramírez Laverde, coordinadora Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Municipios como Santuario, Quinchía, Marsella y Mistrató se han visto perjudicados principalmente en sus vías de acceso y carreteras que comunican con las veredas. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, 12 de los 14 municipios de Risaralda se encuentran en alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra y los dos restantes están con alerta amarilla.

La coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres en Risaralda habló con El Espectador de la situación que enfrentan en el departamento.

¿Cuál es el balance que han dejado las lluvias estas últimas semanas en Risaralda?

En los 14 municipios se vienen reportando afectaciones. Pero los municipios que han sido más afectados por las lluvias son Apia, Pueblo Rico, Pereira y Santa Rosa. Nosotros desde el Consejo de Gestión de Riesgo estamos todos en avistamiento y asimismo todas las dependencias del departamento han actuado frente a sus competencias.

¿Qué tipo de afectaciones hay?

El municipio de Pueblo Rico ha tenido afectaciones en el acueducto. Estamos trabajando con carro tanques para suministrar agua. Hace dos meses en ese municipio resultaron 628 familias afectadas por levantamiento de techos. Hace 15 días se presentó otra afectación en el municipio donde hubo crecientes en varios ríos y lo más grave fue el colapso del puente Santa Rita. Estamos muy pendientes revisando con el gobernador lo que el municipio requiera.

¿Qué importancia tiene el puente Santa Rita?

Hay un promedio de 3.000 personas afectadas. Se está haciendo un censo a las familias indígenas para tener el dato exacto. Son puentes que llevan muchos años. Es un puente que estaba en proceso de mantenimiento pero desafortunadamente, por el comportamiento de las precipitaciones, no se dio.

Teniendo en cuenta que el IDEAM informó que el fenómeno de La Niña iba a continuar, ¿cuál es el pronóstico para Risaralda?

La temporada de lluvias va hasta el 15 de diciembre. Lo que se hablado con el IDEAM es que si se consolida el fenómeno de La Niña tendríamos lluvias hasta el 10 de marzo del próximo año. Nosotros vivimos un fenómeno de La Niña hace 10 años que fue bastante fuerte y que tuvo una duración de aproximadamente año y medio. En esa oportunidad hubo más de 12.000 familias damnificadas y 28 personas muertas. Se registraron afectaciones en toda la infraestructura expuesta.

¿Qué están haciendo desde Gestión del Riesgo?

Estamos garantizando todas las gestiones de preparación porque hay eventos en los que se puede reducir el impacto. Pero hay otros, que por la vulnerabilidad del departamento, desafortunadamente en algún momento se pueden presentar daños de infraestructura que afectan a las familias. Hemos estado muy atentos con todos los preparativos para poder, de alguna manera, reducir esos impactos.

¿Hay ríos en riesgo de desbordamientos?

En el tema de ríos el IDEAM nos reporta la alerta de probabilidad de inundaciones o desbordamientos en los ríos Cauca, Risaralda y San Juan. Con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se monitorea esa zona, haciendo llamados a la comunidad.

¿Qué tipo de recomendaciones hacen a las comunidades?

La recomendación es que en las zonas urbanas no arrojen basuras en los registros. Hay mucha vulnerabilidad de inundaciones en viviendas rurales dado que los canales se tapan. También vemos que hay algunos techos que no están bien amarrados. Ellos los sostienen con guaduas, ladrillos, pero eso no es suficiente. Que se vayan a zonas altas cuando se registren las inundaciones.