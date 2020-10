Se conoció que las lluvias en Tierralta, Córdoba, ya dejan cerca de 500 damnificados. También hay afectaciones en cultivos de arroz y plátano por el desbordamiento de la quebrada El Jui.

Las temporada de lluvias tienen en alerta a varias comunidades en Córdoba. Por ejemplo, el desbordamiento de la quebrada Jui, en Tierralta (Córdoba), causó daños en cultivos, viviendas y vías rurales.

Entre las veredas afectadas están Revueltos, Los Placeres, Las Camelias y otras jurisdicción del corregimiento de Palmira, cómo también los barrios brisas del Jui, Riveras del Jui, Nuevo Oriente, Amaury García y otros. La corriente arrasó con cultivos de arroz y plátano. Hasta el momento no se ha dado un reporte de las pérdidas que causó la emergencia. Se conoció que cerca de 500 personas resultaron damnificadas.

#LoÚltimo | Nos informan que las aguas han bajado en el barrio Recreo y otros sectores que se encontrabajan inundados por la fuertes lluvias presentadas la noche anterior. Posted by Tierralta Córdoba on Thursday, October 22, 2020

Otro de los municipios afectados por las lluvias es Puerto Libertador, específicamente en el corregimiento de Villanueva, donde la creciente del río San Pedro se llevó más de 20 hectáreas de cosechas de maíz y de arroz.

Desde la Gobernación de Córdoba aún no han dado un reporte oficial de los hechos. Se espera que en las próximas horas los organismos de socorro den un balance de las afectaciones.

Cultivos de maíz represados

Desde hace meses los cultivadores de maíz en Córdoba luchan por vender la cosecha de más de 20.000 toneladas que tienen represadas. Los agricultores no han podido llegar a un acuerdo de venta, pues no están de acuerdo con lo que les ofrecen. Las empresas que recomendó el Ministerio de Agricultura, al parecer, solo les ofrecen $760.000 por tonelada, un precio que consideran muy bajo.

“Ellos siguen en la temática de que la humedad es muy alta. Ellos como que prefieren los maíces que vienen de afuera, que es a precios más bajos. Eso nos está afectando. No sé qué va a pasar con este gremio porque la situación no pinta bien. A eso sumémosle la problemática de las lluvias que están en proceso de crecimiento. Una parte del maíz que fue cultivado se perdió y no hay buenas expectativas”, explicó José Argel, agricultor de Chimá, a RCN Radio.