Líderes estudiantiles aseguran que el comité electoral no les da garantías para la realización de la jornada electoral por lo que se rehúsan a participar en las votaciones.

Este miércoles a las 8:00 a.m. iniciaron de manera virtual en la Universidad del Atlántico las elecciones de los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior y otros órganos de representación institucional. Sin embargo, un grupo de estudiantes se tomó de manera pacífica la institución como protesta porque aseguran que se trata de un proceso electoral ilegítimo.

En el comunicado de Tod@s Podemos, una de las plataforma electorales de la universidad, explican que, “desde el inicio el proceso electoral estuvo marcado por arbitrariedad, la inconveniencia y el abuso. Aun así el Comité Electoral convoca la reanudación del proceso y fijó la fecha de votación de manera inédita en periodo intersemestral, cuando no se han efectuado las matrículas financieras y académicas, es decir, técnicamente no hay estudiantes”. Además, agregan que un Juez de la República ordenó suspender el proceso electoral en curso. No obstante, la universidad siguió con la jornada.

Andrea Vargas, candidata al Consejo Superior, dijo que “alrededor de todo el proceso electoral se han iniciado procesos judiciales y administrativos por violación de derechos políticos, prevaricato, prerrogativas entre los administrativos y funcionarios electorales en la universidad”.

#ATENCION || QUE LA CONCIENCIA COLECTIVA SEA EL SOPORTE DE LA DEMOCRACIA Posición frente al proceso electoral ilegítimo... Posted by TODS Podemos on Wednesday, October 7, 2020

El puesto de mando unificado, encargado de asegurar el proceso, se encontraba en la sede norte de la institución pero se tuvo que trasladar a uno de los salones de la caja de compensación familiar Cajacopi.

Por su parte, la Universidad del Atlántico siguió invitando, a través de las redes sociales, a los estudiantes matriculados para que ejerzan su derecho al voto. A las 3:00 p.m. notificaron el sexto boletín de la jornada de elecciones en el que se registraban "2.045 votos de un censo total de 22.123 estudiantes”.

Esto significa que hasta esa hora solo había votado un 9.24% de los estudiantes. La jornada cerró a las 4:00 p.m.