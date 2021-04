Desde el jueves 8 y hasta el lunes 12 de abril de 2021 los municipios del Valle de Aburrá, Oriente antioqueño y algunos del occidente tendrán esta medida. Por su parte, el resto seguirá con la medida desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana como venía funcionando.

El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que ante el aumento en los casos por COVID-19 y la alta ocupación de camas uci en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, todos los municipios que conforman estas dos regiones tendrán toque de queda continúo desde el jueves 8 y hasta el lunes 12 de abril de 2021. Además se confirmó que siete municipios del occidente, los más cercanos al Valle de Aburrá también tendrán que acogerse a la medida.

La medida empezará a las 8:00 de la noche del jueves e irá hasta las 5:00 de la mañana del próximo lunes. Estas medidas se toman debido a que junto con el comité epidemiológico se consideró que para bajar la velocidad de contagios se tenía que disminuir la movilidad en la ciudad hasta el 60%. Las medidas de toque de queda, pico y cédula y ley seca que se venían implementando bajaron la movilidad al 80%, según informó Luis Fernando Suárez.

También puede leer: “Los beneficios de la vacuna AstraZeneca en prevenir COVID-19 son mayores a sus riesgos”: EMA

Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello, en el Valle de Aburrá. Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, La Ceja, Guarne, Sonsón, Santuario y El Retiro, en el oriente antioqueño. San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Angelópolis, Heliconia y Armenia, en el occidente, son los municipios que tendrán este toque de queda continúo.

En estos momentos el decreto que fue enviado ayer al Ministerio del Interior está preaprobado, pero el gobernador (e) anunció que en las próximas horas deben recibir la confirmación final para aplicar las medidas a partir de mañana jueves 8 de abril de 2021.

En el resto de municipios de Antioquia donde no esté presente esa medida, tendrán que seguir cumpliendo el toque de queda nocturno entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente. El pico y cédula y la ley seca siguen rigiendo en todos los municipios de Antioquia.

Ante la decisión de aplicar un toque de queda continúo durante los próximos cuatro días, el gobernador (e) aseguró que seguirá “el modelo de educación virtual en Valle del Aburrá y Oriente. Las instituciones de educación superior también les recomendamos acatar estas medidas”.

A partir del lunes 12 de abril volverá la medida de toque de queda en todo el departamento desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente. “Adquirimos el compromiso de que el próximo martes volvemos a hacer estudios y análisis para ver si durante el próximo fin de semana también se necesita aplicar esta medida de forma continúa. Lo ideal sería mantener estas medidas de cuatro días de apertura y tres de cierre durante todo el mes, pero aceptamos las recomendaciones del Ministerio de ir analizando semana a semana”, aseguró Suárez.

“El gerente del Metro de Medellín empezará a aplicar un modelo diferente para que no tengamos que seguir viendo esa cantidad de gente en el servicio de transporte durante las horas de la tarde y la noche y que esto también nos ayude a mitigar al COVID-19″, aseguró el mandatario.

En las últimas semana por las redes sociales diferentes habitantes de Medellín se han quejado ante la cantidad de gente que utiliza este medio de transporte y el poco control que hay para ingresar al sistema y evitar aglomeraciones.

Alta ocupación UCI

Estas medidas se tomaron debido al incremento en los casos de contagio y en la alta ocupación UCI que hay en el departamento, la cual llegó ayer a 94,41%. En el Valle de Aburrá está en el 98% y en el Oriente se encuentra 100%. Estas condiciones han hecho que varias instituciones de la salud de declaren en alerta roja y algunos pacientes hayan tenido que ser remitidos a Pereira y Bogotá.

“Con la emisión de la alerta estamos buscando seguir aumentando los elementos necesarios para brindarle la salud a toda la población y la forma de trabajar a las instituciones que se declararon en alerta”, aseguró el gobernador (e) del departamento.

Ayer fue un día complicado para los hospitales y clínicas del departamento, pues 11 instituciones de la salud se declararon en alerta hospitalaria ante la gran cantidad de personas que están llegando a ser atendidas por el virus. El Hospital Pablo Tobón Uribe, la IPS Universitaria, las clínicas Las Vegas, Bolivariana, Cardio Vid y la Medellín. El Hospital Manuel Uribe de Envigado, el Venancio Díaz Díaz de Sabaneta y el Hospital del Sur, San Rafael y Clínica Antioquia en Itagüí, fueron los que decretaron esta alerta.

“Estamos en una situación muy crítica. Se nos está saliendo de control. Tenemos urgencias en el 130%, la cama hospitalaria en más del 90% y nuestras UCI en el 100%”, le dijo la directora de la IPS Universitaria, Marta Cecilia Ramírez, le dijo hoy a Blu Radio.

Por su parte, el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, Andrés Aguirre, aseguró que material y personalmente la situación eran muy complicada y delicada por el número de pacientes que siguen llegando día a día a las instituciones de la salud contagiados por el virus.

“Hay una tragedia paralela porque el COVID-19 no vino a desplazar las otras enfermedades. La diabetes, las enfermedades cardiacas siguen ahí y llega un momento en que la capacidad se copa y se desborda. Al que llega a urgencias lo tenemos que dejar esperando ahí. Por eso tuvimos que decretar la emergencia hospitalaria. Le tenemos que decir a la gente que busque otro hospital, porque aquí no los podemos atender, no porque no queramos, sino porque no podemos”, le dijo Aguirre a Blu Radio.

Le puede interesar: Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín declaró estado de emergencia por COVID-19

Respecto a esto el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, denunció que en estos momentos hay más de 100 personas que no han podido ser atendidas en una UCI debido a la ocupación que hay en estos momentos. “En el seguimiento que hacemos permanente vimos que hoy hay una ocupación del 98.2% de las camas UCI, pero con corte de las 7:00 de la noche de ayer había 129 personas que necesitaban ser ubicadas en camas UCI y solo había disponibles 16 camas”, le dijo Vivas a este mismo medio radial.

Según el último reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud (INS), Antioquia fue el departamento que más casos presentó en las últimas 24 horas, con 2.716 contagios. En estos momentos 15.524 personas que tienen el virus, de las cuales hay 1.513 pacientes hospitalizados: 869 en Unidad de Cuidado Intensivo, uci, y 644 en hospitalización general, según aseguró la gobernación.