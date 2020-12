Para este 24 de diciembre la medida comienza a regir desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día 25 de diciembre. La medida estará vigente hasta el 4 de enero de 2021. Conozca cómo funcionará el resto de días.

Como una estrategia para contener el contagio de COVID-19 en el departamento, la Gobernación del Atlántico implementó medidas especiales durante las celebraciones de Navidad, fin y comienzo de año que regirán en los 18 municipios que no pertenecen al Área Metropolitana. Las medidas en Barranquilla y su Área Metropolitana serán distintas.

El toque de queda para este 24 de diciembre comienza a regir desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día 25 de diciembre. La medida regirá nuevamente desde las 2:00 p.m. del 25 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del 26 y de las 2:00 p.m. del mismo 26 de diciembre hasta el 27 a las 5:00 a.m.

Luego del 27 de diciembre a las 2:00 p.m. hasta el lunes 28 de diciembre a las 5:00 p.m. Para el 31 de diciembre se estipuló el toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta el 1 de enero a las 5:00 a.m., posteriormente desde las 2:00 p.m. del 1 de enero hasta las 5:00 a.m. del 2 de enero; luego desde las 2:00 p.m. del 2 de enero hasta las 5:00 a.m. del 3 de enero y lo mismo se repite hasta el 4 de enero a las 5:00 a.m.

Los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia acordaron unificar sus medidas restrictivas para Navidad y fin de año, tal como lo adoptó Barranquilla, que estableció el toque de queda los días 24 y 25 de diciembre, entre las 11:00 p.m. y 6:00 a.m.

“No podemos bajar la guardia frente al autocuidado que debe ser mayor, porque tenemos que cuidar a nuestras familias, especialmente a nuestros adultos mayores. Mantengan el tapabocas en todos los encuentros, guarden la distancia y laven sus manos frecuentemente. Esta vez procuremos que los encuentros sean virtuales, no asista a fiestas y tampoco participe de aglomeraciones”, fue el llamado que hizo la secretaria de Salud de Atlántico, Alma Solano.

Para los viajeros el llamado es a la mesura durante esta época. La directora del Instituto de Tránsito de Atlántico, Susana Cadavid, recordó a los usuarios de las vías del departamento que está en sus manos el hacer de esta Navidad y fin de año unas fiestas seguras. La funcionaria recomendó mucha precaución y responsabilidad a la hora de usar las vías.

“Invitamos a todos los usuarios de las vías departamentales, ya sea residente o viajeros, a cumplir las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad y a ser veedores de su seguridad vial y la de sus familias. Los viajeros deben cumplir normas de tránsito y las medidas restrictivas durante las fiestas decembrinas”, agregó Cadavid.

