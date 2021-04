Toque de queda en Cartagena: así funcionará la medida

Desde este viernes 9 de abril y hasta el jueves 22 de este mismo mes regirá la medida de toque de queda en la capital de Bolívar, con el fin de controlar la propagación del COVID-19. Conozca en que horarios se puede movilizar.

Cartagena se unió a la medida del toque de queda para controlar la propagación del COVID-19. El alcalde William Dau decretó la medida que comienza a regir desde este viernes 9 de abril y va hasta el próximo jueves 22 de este mismo mes.

El toque de queda regirá en dos horarios. De domingo a jueves la medida va de 10 p.m. a 5:00 am. del día siguiente. Los viernes y sábados desde las 12:00 a.m., de cada día, hasta las 5 a.m. del día siguiente.

En este periodo de tiempo también hay modificaciones en el horario para acceder a las playas. Antes estaban habilitadas en dos jornadas, una que iba de 8 de la mañana a 12 del mediodía y otra de 2 a 6 de la tarde. Ahora, solo estarán habilitadas al público en el horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m..

#CartagenaContraElCoronavirus | El Alcalde William Dau Chamat ha adoptado estas medidas transitorias para contener el aumento de los casos de Covid-19 y obedecen a las recomendaciones hechas por los especialistas en salud del DADIS. pic.twitter.com/p7poPyb1pX — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) April 8, 2021

Con el decreto quedó prohibida la realización de cualquier tipo de espectáculo público o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo, en playas y espacios públicos. También se prohíbe la utilización de pick-up, o de cualquier otra clase de artefacto de amplificación sonora que genere alteraciones a la tranquilidad y convivencia ciudadana.

A la fecha, Cartagena tiene 483 casos activos de coronavirus.