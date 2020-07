La medida va hasta el 15 de agosto. Durante los dos puentes festivos de ese mes el toque de queda será por 24 horas.

El gobernador de Santander, Richard Aguilar, decretó una serie de medidas para restringir la movilidad en el departamento y evitar la propagación del coronavirus.

La medida más estricta es el toque de queda, que empieza el 1 de agosto y finaliza el día 15 del mismo mes. Dicha medida será nocturna de lunes a viernes. Los dos puentes festivos de agosto la restricción del toque de queda será todo el día.

También le puede interesar: Fiscalía investigará a alcalde de Barbosa (Antioquia) por contratos de la pandemia

También se decretó pico y cédula de dos dígitos iniciando desde el sábado 1 de agosto, con los números terminados en 1 y 2. El domingo no aplica y retoman el lunes 3 de agosto con los dígitos 3 y 4. Así sucesivamente durante los 15 días de ese mes.

La decisión se tomó de manera unánime con los alcaldes del área metropolitana, Barrancabermeja, San Gil y El Socorro, como una estrategia para evitar el aumento de contagios por coronavirus.

También le puede interesar: La travesía de 25 colombianos que cruzaron la selva amazónica para volver al país

Las jornadas para realizar actividades deportivas será entre la franja de 5:00 a.m. a 9:00 a.m., de lunes a sábado. Asimismo, para ingresar al departamento, las personas deben presentar la prueba de COVID-19 no superior a los últimos 5 días.

Según el Instituto Nacional de Salud en Santander van 3.289 casos positivos, de los cuales 79 perdieron la vida y 1.169 se han recuperado.