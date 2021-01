Toque de queda, ley seca y pico y cédula en Santander: así funcionará

Las tres medidas continuarán rigiendo en el departamento hasta el próximo 5 de febrero con la intención de bajar los contagios por COVID-19.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó las nuevas medidas que regirán en el departamento desde este viernes 22 de enero de 2021, hasta el próximo viernes 5 de febrero del mismo año. Toque de queda y ley seca nocturna, pico y placa bajo el sistema de pares y impares, son las restricciones que habrá en todo el departamento.

La medida de toque de queda, que está acompañada de la ley seca, será únicamente en las noches. Ambas restricciones inician a las 10:00 de la noche y finalizan a las 5:00 de la mañana del siguiente día. Aguilar confirmó que el inicio es más tarde para no frenar la reactivación económica. También hizo un llamado para que los santandereanos sigan todas las normas de bioseguridad en estos establecimientos.

Por su parte, el pico y cédula continuará bajo la medida de pares y impares. A modo de ejemplo, mañana sábado 23 de enero de 2021, aquellas personas cuyo número de cédula acabe en número impar podrán ingresar a los establecimientos de comercio y entidades bancarias. Con esta medida se busca no generar aglomeraciones en estos negocios, por lo que no afecta la movilidad normal de las personas.

En cuanto a la emergencia hospitalaria, el gobernador confirmó que por el momento no se podrán hacer procedimientos quirúrgicos no urgentes, así como cualquier tipo de cirugía plástica. Con esta medida se busca no ocupar camas en los hospitales del departamento.

Según el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS), Santander presentó 594 casos por COVID-19 y 16 fallecidos por el virus. Las medidas continúan debido a la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos, que está en un 82% en todo el departamento.