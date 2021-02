Toque de queda y ley seca en Barranquilla: así funcionará

Este año no habrá Carnaval de Barranquilla y para evitar aglomeraciones la Alcaldía decidió decretar estas medidas extendidas desde el sábado 13, hasta el lunes 15 de febrero de 2021.

La alcaldía de Barranquilla confirmó que habrá toque de queda y ley seca extendida entre el sábado 13 y lunes 15 de febrero de 2021, con el objetivo de evitar aglomeraciones y celebraciones en el marco del Carnaval de Barranquilla. Además, confirmó que el evento no se realizará, ni siquiera en la modalidad virtual.

Este año, reiteramos, no habrá carnaval. En ese contexto, tendremos ley seca y toque de queda desde las 6 de la tarde del sábado 13 de febrero hasta las 5 de la mañana del lunes 15 de febrero. No habrá días cívicos. pic.twitter.com/Ktyd8eQ2JW — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) February 4, 2021

Ambas medidas empezarán a regir en la capital del Atlántico desde las 6:00 de la tarde del sábado 13 de febrero de 2021 e irán de manera extendida hasta el lunes 15 del mismo mes a las 5:00 de la mañana. Asimismo se volvió a informar que los días lunes 16 y martes 17 no serán declarados cívicos, como normalmente sucede con la celebración del Carnaval.

“El peligro no se ha ido todavía y debemos seguir cuidándonos. No es hora de hacer fiestas, por lo que no habrá Carnaval, ni siquiera de manera virtual”, aseguró Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad. El mandatario también aseguró que según los informes de seroprevalencia que se manejan, el 60% de la población barranquillera ya tuvo el virus, pero que un descuido podría ser mortal.

A pesar de la cancelación de la fiesta más grande e importante que tiene Barranquilla, la secretaria de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández, dijo que, por medio de una bolsa de estímulos, se logró que más de 600 proyectos conformaran la agenda conmemorativa del Carnaval.

“La idea es que los barranquilleros se acerquen a la tradición y vivan en sus casas las raíces de este patrimonio cultural sin los riesgos que presentan las celebraciones”, aseguró la funcionaria.

Según el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS), en la últimas 24 horas, Barranquilla presentó 156 casos nuevos, llegando así a 70.713 contagiados desde que empezó la pandemia en marzo de 2020. En cuanto a los casos activos, la Alcaldía confirmó que hay 1.223 en toda la ciudad.

“La ocupación de UCI es menor al 60%, estable y con tendencia decreciente, mientras la tasa de positividad ha bajado a menos del 10% y el exceso de mortalidad volvió a estar en promedios históricos”, aseguró Pumarejo.