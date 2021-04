Un día cívico para llevar a cabo el Paro Nacional: propuesta del alcalde de Cali

Ante la situación por el COVID-19 que atraviesa el país, varios alcaldes han pedido aplazar las marchas que están programadas para mañana miércoles 28 de abril. Para el mandatario de la capital del Valle del Cauca lo ideal sería dar un día cívico en mayo cuando la tercera ola esté controlada y no haya un colapso hospitalario como el que se vive en este momento.

Ante la negativa de los organizadores del Paro Nacional de aplazar las movilizaciones de este miércoles 28 de abril, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, propuso decretar un día cívico en mayo en la ciudad para que las personas puedan salir a protestar. Esta alternativa planteada por el mandatario busca no generar aglomeraciones en este tercer pico de la pandemia, pero tampoco negar el derecho constitucional a la movilización y la protesta.

Tambien solicitaría al Gbno retirar la Reforma Tributaria y desde ya TODOS a construir un gran ACUERDO NACIONAL que de respuesta a una Pandemia no superada ( Con virus mutados más contagiosos ) y sus funestas consecuencias socio-económicas — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 27, 2021

“Les he dicho a los líderes de la protesta en Cali que podamos postergar estas movilizaciones a un momento donde no tengamos unas cifras de contagio tan elevadas como las de hoy. La idea es declarar un día cívico para que la ciudadanía se pueda movilizar, pero que no nos pongan a luchar entre el derecho constitucional a la protesta, cuando también tenemos que garantizar el derecho a la salud y a la vida”, le dijo Ospina a Blu Radio.

En estos momentos la capital del Valle del Cauca vive unos momentos complicados en la lucha contra este virus. La ocupación de camas UCI en la ciudad es del 95%, lo que genera que esté en alerta roja hospitalaria. Ante esto, desde la Alcaldía decretaron toque de queda continuo desde este miércoles 28 de abril a las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del domingo 2 de mayo.

La medida del pico y cédula en Cali también sigue estando vigente durante estos días bajo el modelo de pares e impares. Dicha restricción es para ingresar a establecimientos comerciales, como supermercados. Esta medida no aplica para restaurantes y hoteles.

En la misma entrevista con Blu Radio el mandatario aseguró que: “mañana no es un día para hacer conglomerados en ningún sitio. Una movilización y un protesta como está hoy el tema del COVID-19 en Colombia es un exabrupto y una irresponsabilidad mayúscula”.

Además de esto, Ospina le mandó un mensaje al Gobierno nacional mostrando su desacuerdo con la reforma tributaria que está siendo discutida en el Congreso hoy. “Creo que es importante que el Gobierno nacional retire la reforma tributaria y que haga de este momento la construcción de un gran acuerdo nacional. A mi me duele mucho como colombiano lo difícil que nos es construir grandes pactos donde todos pongamos de nuestra parte”, aseguró el mandatario en la misma entrevista.