Un muerto y tres heridos por caída de rama de gran tamaño en Montería

* Redacción Nacional

Después de una fuerte lluvia, una rama de gran tamaño cayó sobre cuatro personas en la vía Cereté- Montería.

Los implicados en el accidente que se presentó en la mañana de este jueves, se movilizaban en motocicletas para ir a sus respectivos trabajos. Uno de ellos, identificado como Héctor Javier Romero, de 24 años, falleció.

Los otros sujetos resultaron heridos y fueron traslados en una ambulancia hasta la Clínica de Traumas y Fracturas de la ciudad. Dos de ellos son menores de edad.

El incidente ocurrió cerca de la institución educativa Inem Lorenzo María Lleras y la Universidad de Córdoba, por esa razón varios estudiantes circulan en la zona habitualmente.

La vía fue obstaculizada por varias horas porque la rama ocupaba gran parte de la ruta. Guardianes de la Movilidad adscritos a la Secretaría de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendieron la emergencia para restablecer la normalidad de la movilidad en la zona.

Arturo Mercado, secretario de tránsito de Montería, le dijo a medios locales que la concesionaria Autopistas La Sabana tiene la responsabilidad del mantenimiento de los árboles de la zona y no el municipio.

Mercado añadió que Autopistas de La Sabana aseguró que no es su obligación porque no estuvo contemplado en el contrato de concesión. En caso de no llegar a un acuerdo, el funcionario señaló al diario el Heraldo, que el Cuerpo de Bomberos talaría los árboles para evitar ese tipo de accidentes.