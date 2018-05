Alertan que presos con beneficio de casa por cárcel en Palmira no permanecen en sus viviendas

Redacción Valle

Autoridades del municipio vallecaucano realizaron 30 visitas a personas con prisión domiciliaria y encontraron que 24 reclusos no se encontraban en su lugar de residencia. Las diligencias se realizaron en la Comuna 1 de dicho municipio, donde se ha disparado la delincuencia común.

Autoridades en Palmira (Valle del Cauca) se llevaron una sorpresa al ejecutar un operativo de revista y control a personas con prisión domiciliaria, pues de 30 visitas realizadas al mismo número de residencias, 24 reclusos no se encontraban en sus viviendas.

“Verificando que estas personas estén cumpliendo con la medida de estar dentro de su residencia, encontramos que del 100% de las visitas domiciliarias, el 70% no se encuentran, han cambiado de domicilio o simplemente dan una dirección errada”, indicó Mayer López, funcionario de la Secretaría de Seguridad de Palmira.

El operativo, que estuvo liderado por la Alcaldía Municipal y contó con el acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional, tuvo lugar en la Comuna 1, en los barrios Zamorano, Harold Eder, Coronado, Simón Bolívar, Caimitos y Los Mangos. Según las autoridades, los casos de delincuencia común han aumentado en estos sectores y el objetivo es determinar si los cobijados con la medida de casa por cárcel están involucrados nuevamente en actividades ilícitas.

“Hay un delincuente que se reconoce con el alias de David Perro, tiene ocho procesos abiertos; por homicidio, por porte ilegal de armas, por lesiones culposas y por atacar a servidor público con arma de fuego, y no lo encontramos. Esta es la tercera visita que le hacemos y no está”, informó a Noticias Caracol el secretario de Seguridad y Convivencia, coronel (R) Carlos Alberto Zapata.

Según dicha cartera, una de las razones por las que se estaría presentando esta irregularidad es que estas personas muchas veces cambian de domicilio y hacen la radicación ante el juzgado de ejecución de penas que tiene el caso, pero este trámite no se actualiza ante el Inpec.

No obstante, la Alcaldía de Palmira presentará un informe detallado del operativo ante el Inpec y posteriormente ante los juzgados de ejecución de penas, para actualizar los datos de residencia y en tal caso de incumplimiento a la sanción, solicitar que sean revocados los beneficios de prisión domiciliaria a delincuentes que no son sancionados con medida intramural. “La labor policial y militar que apoyamos constantemente se tiene que ver reflejada con el esfuerzo que haga la ley para que estas personas no comentan actos delictivos desde sus residencias”, agregó Zapata.

Cabe resaltar que estos hechos solo representan una pequeña muestra de la situación de los reclusos que tienen prisión domiciliaria en este municipio donde actualmente se registran un total de 280 personas en esta condición.