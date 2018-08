¿Caleños en el bus colombiano que se accidentó en Ecuador?

Angustiados y en medio de la zozobra permanecen los habitantes del barrio El Guabal, ubicado en la comuna 10 de Cali, luego de enterarse de que el autobús que se accidentó en la madrugada de este martes, en el sector de Palugo, Ecuador, era el mismo en el que viajaban aproximadamente 24 personas residentes de este sector y del barrio San Judas.

Entre más tiempo pasa, desde que ocurrió el siniestro, más inconsistencias salen a flote sobre esta excusión que, aunque según el contrato conocido por las autoridades debía tener como punto de partida la ciudad de Neiva, salió de la capital del Valle del Cauca, tal como aseguran familiares de algunos de los viajeros.

Anderson Gonzales, hijo de Elsy Vergara, una de las pasajeras del vehículo, reiteró a El Espectador que el bus recogió a su madre y a otros viajeros en el barrio. “Una señora que trabaja en una agencia de viajes, invitó a las personas que quisieran ir a conocer Perú. A ella cada año el jefe le regala transportes con todo pago y antes nunca había pasado nada”, afirmó.

El viaje habría iniciado el pasado sábado 4 de agosto. Según Gonzales, quien mantenía comunicación constante con su madre, el vehículo hizo un recorrido por Tolima, Pasto, Huila y Neiva, donde los viajeros tomaron otro autobús, debido a recurrentes fallas mecánicas del primero, y se fueron rumbo a Ecuador.

“Se metieron por una trocha y pasaron ilegal a Ecuador. Yo digo que eso de pronto iba cargado o algo porque nadie invita a un viaje de esos gratis. Además, pasar bien las fronteras, pero no lo hicieron”, manifestó el joven agregando que cuando el bus se varaba, se lo llevaban a arreglarlo y a los pasajeros los mandaban a un hotel. (Le puede interesar: ¿Qué pasó en el accidente del bus colombiano en Ecuador?)

A Gonzales, quien habló por última vez con su madre el pasado lunes en la mañana, lo ocurrido le deja muchos interrogantes. “A mí me parece muy raro porque si se supone que iban para Perú ¿por qué desviaron así el recorrido y por qué hicieron tantas paradas? La primera vez que se varó tuvieron que cambiar el bus y seguir la ruta, no tenían que desviarse, hasta les quedaba más cerca devolverse a Cali si era que el bus presentaba daños”.

Por su parte, Fabián García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Guabal, indicó que se trata de un viaje del que poco se sabe, que hoy enluta a la comunidad y que salió de la noche a la mañana. “Es un paseo que se organizó, no sabemos cómo porque no ha aparecido la empresa responsable, y son más de 24 personas que iban de acá del barrio (…) Entre todo, lo que más nos preocupa es la ruta que hizo este bus”.

El líder afirmó que, desde Junta, brindó el apoyo posible a 10 familiares de las víctimas del accidente para que pudieran desplazarse hasta el país vecino a conocer la situación de sus allegados.

Otra residente del sector, Fanny Cardona, suplicó a las autoridades de ambos países que les colabore, de la forma más rápida posible, con la lista de las víctimas fatales y los sobrevivientes de la tragedia. “Sabemos que ya hay varios muertos. Este viaje es como una cosa fantasma porque a ellos los invitaron al paseo y no contaron casi nada del viaje, solo dijeron que se iban a una excursión gratuita. Después, nos dimos cuenta de que estaban en Lima pasando por unas trochas y nos extrañamos mucho, a mí no se me quita de la cabeza que eso no era nada bueno”, manifestó la mujer.

El punto de partida del viaje, la gratuidad, la complejidad de la ruta, el desvío por trocha para evadir a las autoridades ecuatorianas, entre otras irregularidades en medio de lo que parecía una simple excursión turística, despierta incógnitas en un caso que, al parecer, tiene mucho más de fondo.

En tanto, la Superintendencia de Puertos y Transporte abrió investigación preliminar en contra de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente por la presunta prestación de un servicio de transporte no autorizado y por no contar con los documentos necesarios para la prestación del servicio de transporte internacional. (Lea también: Bus accidentado en Ecuador tenía documentación falsa: Supertransporte)

El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja de manera coordinada con las autoridades ecuatorianas y otras entidades colombianas para lograr la pronta identificación y determinación de la nacionalidad de los 23 fallecidos. Hasta el momento se reportan 12 sobrevivientes colombianos que se encuentran recibiendo atención médica en centros hospitalarios del vecino país.