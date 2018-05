Cali gana premio internacional por su trabajo comunitario

En la mañana de este jueves se conoció que Cali fue una de las tres ganadoras del premio Engaged Cities Award que destaca el trabajo promovido por la administración de las ciudades junto con sus comunidades en la resolución pacífica de los conflictos. En el caso de la capital del Valle del Cauca el proyecto Mesas de Cultura Ciudadana para la Paz le valió el reconocimiento.

“Este premio lo tenemos que recibir con todo el agrado, con toda la ilusión, y nos motiva a los caleños para seguir trabajando por todo lo social. Creo y estoy plenamente convencido de que vamos por el camino correcto”, manifestó el alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien recibió en nombre de los caleños el reconocimiento que fue entregado en Nueva York.

La ceremonia de premiación se realizó en la noche de este miércoles en medio de una cena privada que congregó a autoridades, cooperantes e importantes miembros de la sociedad civil. Cali fue la única ciudad de Suramérica en ser galardonada con este reconocimiento ​que incluye ​US​$70.000 para promover el trabajo colectivo que viene haciendo la Alcaldía junto con los ciudadanos que integran las Mesas de Cultura Ciudadana para la Paz. Bolonia (Italia) y Tulsa (Estados Unidos) fueron las otras dos ciudades ganadoras.

“Este es un logro importantísimo para Cali porque demuestra el trabajo que estamos haciendo en las comunas, con la gente, halándole a la cultura ciudadana para la paz. En la medida que vayamos teniendo reconocimientos como estos, vamos a seguir mejorando la imagen de nuestra ciudad y atraeremos más inversión, de manera que se generarán más empleos y más oportunidades para los ciudadanos. Tengan la plena certeza que no vamos a retroceder ni un solo centímetro en nuestra intención de seguir luchando porque Cali sea una ciudad en la que todos seamos mejores personas y podamos progresar”, añadió el mandatario local.

Myung J. Lee,​directora ejecutiva de Cities of Service, indicó que ​“Santiago de Cali ha demostrado que es una ciudad con muchos desafíos importantes que puede ganar mucho con el trabajo de su gente. El alcalde y los líderes en Cali reconocieron que sus ciudadanos son su mayor recurso y aprovecharon su fortaleza colectiva y creatividad para ayudar a construir confianza y reducir la violencia”. (Lea también: Cali, la única ciudad en Suramérica finalista del premio Engaged Cities Award)

We are excited to announce the three winners of the #EngagedCities Award! Congratulations to Bologna, Santiago de Cali, and Tulsa! @Twiperbole @cityoftulsagov @AlcaldiadeCali https://t.co/K3m6tZDdPR pic.twitter.com/M8ERgLiEl2