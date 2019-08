Cali, la tierra donde las mujeres se sienten amenazadas cuando van en bicicleta

Redacción Cromos

Pensarlo dos veces antes de subirse a una bicicleta. Así les toca a las caleñas por culpa de los acosadores que las violentan en las calles de la capital vallecaucana. Un acto saludable y competitivo para ellas se convirtió en un problema por culpa del machismo de algunos hombres.

Es difícil de creer lo que denunció Carolina Arenas, vocera de un colectivo de ciclistas mujeres, en los micrófonos de Mañanas Blu. Un día ella iba a bordo de su cicla y un desconocido la violentó en la calle. “Se me acercó a tal punto que me iba a atropellar, pero luego sacó la mano y me tocó la cola justificando que era porque yo tenía vestido”, dijo.

La situación no terminó ahí. Arenas lo alcanzó en un semáforo y le reclamó. “Le exigí, muy alterada, que se disculpara porque eso estaba mal hecho, pero él se justificó diciendo que yo era mujer y que él era un hombre, que entonces no anduviera en bicicleta y menos en vestido”, confesó en el programa de la emisora Blu.

Michelle Díaz también denunció las agresiones por parte de motociclistas y conductores de carro. “Algunos se nos pegan al lado para seguirnos, una vez un tipo me siguió más de 15 cuadras hasta mi casa y tuve mucho miedo”, manifestó.

Esa es una de las muchas situaciones que deben experimentar por el hecho de ser mujer e ir en bicicleta. “Una vez un tipo de esos me metió una nalgada y me sentí bastante agredida”, lamentó Díaz. “Ellos van ahí manejando, se ponen a verlo a uno y hasta se estrellan porque silban, chiflan, le muestran a uno la lengua y mantienen sacando la mano para ver que le pueden tocar a uno”.

Colectivos de mujeres

En Cali existen grupos abiertos de ciudadanas que realizan salidas nocturnas en bicicleta, con el objetivo de apropiarse de una ciudad que es hostil con la ciclista. Sabbat Rueda la fuerza defiende el derecho de las mujeres a movilizarse en bicicleta por las calles. El objetivo de En Bici Arte es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano amigo del medio ambiente.