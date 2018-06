Comerciantes de Cali buscan vender licor desde las 7 a.m. durante el Mundial

El gremio de comerciantes de Cali le propuso a la alcaldía que les permita vender licor desde las 7 a.m., por lo menos los días en que juega la Selección Colombia. Esto, porque aseguran que fueron afectados por la medida de ley seca que fue impuesta en el Día de la Madre y durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 27 de mayo.

Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de la capital de Valle del Cauca, le aseguró a Noticias Caracol que aún no está la decisión sobre esta propuesta, pero considera que aceptarla “estimularía o incentivaría el consumo de alcohol que de por sí está asociado con riñas y con violencia, eso no es lo que necesitamos en este momento”.

Sin embargo, Villamizar dijo que está abierto al diálogo con los comerciantes y por lo que se reunirá con ellos. El secretario concluyó con que “no le ve mucha lógica a esta propuesta”.

Por otro lado, David Contreras, director ejecutivo de Asobares (Asociación de Bares de Colombia), señaló que cree que el alcalde de Cali ha golpeado la economía nocturna de la ciudad. “Tanto así que dicen que Cali ya no es la capital de la salsa sino de la ley seca. Las estadísticas mostraron que no funcionó la medida el día de la madre, por eso debería tomar en consideración y reparar el daño que le causó a los comerciantes”, añadió Contreras.

Cabe resaltar que en Bogotá también se intentó vender bebidas alcohólicas desde las 7 a.m. Aunque en este caso Asobares solicitó que la medida se instaurará durante todo el Mundial.

El Distrito, en esa ocasión, le respondió a la asociación con un rotundo no. Por tal razón el expendio de bebidas alcohólicas en la capital será desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. Este horario no se aplicará entre el sábado 16 de junio desde las 6:00 pm hasta el lunes 18 a las 6:00 am, por la segunda vuelta presidencial.

El argumento de la desaprobación fue que significaría un beneficio secundario para los establecimientos nocturnos, pero tendría impactos negativos en la seguridad de la ciudad.