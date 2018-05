Duque se impuso en el Valle del Cauca, pero Fajardo ganó en Cali

Redacción Valle

El triunfo de candidato uribista en el departamento vallecaucano no fue arrasador, por el contrario, la diferencia con Fajardo fue de 23.973 votos y con Petro de 37.955 sufragios.

El candidato de uribismo y ganador de la primera vuelta presidencial, Iván Duque, se impuso en el Valle del Cauca con el 29.97% del electorado; 523.898 votos. “Pisándole los zapatos” quedó en segundo lugar el candidato Sergio Fajardo de la Coalición Colombia, quien sumó 499.925 sufragios y, después, Gustavo Petro con 485.943 votos.

29 municipios del departamento, especialmente en el norte excepto Bugalagrande y Zarzal, legitimaron la campaña de Duque; Buga, Palmira, Jamundí y Cali, se fueron con Fajardo; mientras que Zarzal, Bugalagrande, Guacarí, El Cerrito, Pradera, Florida, Candelaria, Yumbo y Buenaventura, se masificaron por Petro. (Lea también: Sergio Fajardo ganó en Bogotá, pero no en Medellín)

La capital vallecaucana, Cali, le apostó al voto de opinión y se fue con Sergio Fajardo. Allí el verde recibió el 32.51% de apoyo con 283.146 sufragios, es decir, 36.686 más que Duque y 53.217 votos por encima del candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

Según el politólogo y docente de la Universidad Autónoma de Occidente, Guido Germán Hurtado, el Valle no es un departamento homogéneo y se puede evidenciar que los municipios en los que gana Iván Duque “hay presencia fuerte del Partido Conservador, sus habitantes están todavía muy atados a las creencias religiosas y el narcotráfico constituye un ethos cultural que va en contra de las libertades y la democracia”.

El experto explicó que “Cali tiene varias universidades y, por ende, unos ciudadanos quizá más ilustrados, letrados y muchos jóvenes que anteponen una serie de razones fundamentadas en el voto de opinión. En Cali hay diversidad y eso también lo pudo mostrar Bogotá”. (Le puede interesar: ¿Para dónde se van los votos de los derrotados?)

Agregó que en la capital del Valle se movilizaron muchos jóvenes y eso pudo reflejarse en los resultados y en la reducción de la abstención. Considera que los jóvenes están tomando en serio la participación democrática debido a una serie de factores como son las redes sociales y la discusión pública en universidades, plazas y colegios que permiten a los estudiantes tomar posturas al respecto.

El gran perdedor de la jornada fue el candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, pues, aunque contaba con el apoyo de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, obtuvo 137.245 votos en el departamento, conquistando tan solo el 7.85% del electorado que participó. Sobre el particular, Hurtado opina que “la maquinaria no funcionó porque la mandataria ha mostrado que sus prácticas de gobernabilidad son nefastas; Vargas nunca presentó una propuesta clara y fuerte, por ende, no tuvo influencia en el electorado; y se confió”.

De cara a la segunda vuelta el panorama del departamento es impredecible, algo que parece ser un fenómeno positivo pues refleja que, aunque el uribismo tiene una cantidad de votos nada despreciable, al otro lado de la orilla hay ciudadanos haciendo lecturas diferentes y alejadas de los partidos tradicionales. (Noticia relacionada: Gracias: La palabra favorita de Sergio Fajardo)

Las cifras...

Según el reporte de la Registraduría Nacional, de 3.476.616 personas habilitadas para votar en el Valle del Cauca, 1.781.961 (51.25%) ejercieron su derecho al voto. (Lea también: Entre abucheos a Petro y un guiño a Vargas Lleras: así celebró el uribismo la victoria de I. Duque)

1.706.766 (97.66%) fueron votos por candidatos, mientras que 40.851 (2.33%) sufragios legitimaron el voto en blanco. En total fueron 1.747.617 (98.07%) votos válidos, 4.706 (0.26%) no marcados y 29.638 (1.66%) nulos.

En Cali votaron 883.239 (52.57%) personas de 1.679.894 habilitadas. 850.059 (97.61%) fueron votos por candidatos y 870.812 (98.59%) en blanco. En total se registraron 870.812 (98.59%) apoyos válidos, 1.450 (0.16%) no marcados y 10.977 (1.24%) nulos. (Le puede interesar: Los detalles de la celebración de Petro por su llegada a segunda vuelta)