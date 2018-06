En Cali se conmemorarán los once años del asesinato de los diputados del Valle

Redacción Valle

Con un acto simbólico y una eucaristía, las familias de los once diputados del Valle secuestrados y asesinados por las Farc, así como la sociedad vallecaucana, conmemorarán los once años de su muerte. El acto lugar en la sede de la Asamblea del Valle este miércoles 20 de junio, a las 10:00 a.m., hora en la cual se descubrirá en la fachada de dicha edificación un mensaje en memoria de estas víctimas del conflicto armado.

A continuación, se efectuará en el recinto principal de la corporación una eucaristía en la que estarán presentes familiares de los diputados, autoridades del Valle del Cauca y de Cali, concejales, diputados y ciudadanos en general. Posteriormente, los hijos de los asambleístas asesinados leerán un comunicado a la opinión pública.

“Invitamos a los vallecaucanos a que nos acompañen en este acto de memoria. Estos padres, hijos, esposos y amigos a los que la guerra se llevó estarán siempre en nuestros corazones. Con un amor que va más allá de la muerte, estaremos siempre allí para honrarlos”, dijo Laura Charry, hija de Carlos Alberto Charry, uno de los políticos asesinados el 18 de junio del 2007, luego de cinco años de cautiverio.

Además, se socializará el proyecto de acuerdo que está siendo estudiado actualmente en el Concejo de Cali por medio del cual se nombraría a la Calle 9 como Calle de los Once Diputados del Valle del Cauca inmolados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

Yolanda Pinto, directora nacional de la Unidad para las Víctimas, institución que se une a este acto conmemorativo, dijo que “ya son once años desde aquel doloroso momento para las familias y para el país. Cuando recordamos hechos como estos hacemos conciencia del inmenso valor de la paz”.

Participarán también en este espacio de memoria el Ministerio del Trabajo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, la Asamblea del Valle, el Concejo de Cali y la organización Somos Buenos Ciudadanos.

Como se recordará, el 11 de abril de 2002 las Farc secuestraron a los 12 diputados en la misma sede de la asamblea del Valle del Cauca. En ese golpe ejecutado por un comando guerrillero disfrazado de militares, fueron plagiados en forma colectiva los asambleístas Juan Carlos Narváez, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Edison Pérez, Héctor Fabio Arizmendi, Javier Giraldo, Ramiro Echeverri, Rufino Varela, Carlos Charry, Carlos Barragán, Nacianceno Orozco y Sigifredo López. Los insurgentes ingresaron simulando la evacuación del edificio ante la supuesta amenaza de una bomba; con ese pretexto desarrollaron con éxito el plagio.