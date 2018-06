En el Valle del Cauca y Cali ganó Gustavo Petro

Redacción Valle

En las elecciones por la segunda vuelta presidencial, en el Valle del Cauca se impuso el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, con el 51,76% del electorado, frente al 43,66% del nuevo presidente electo Iván Duque. Un resultado similar se presentó en Cali, capital del departamento, donde Petro lideró con el 53,03% de apoyos.

14 de los 42 municipios del Valle le apostaron al candidato de izquierda (Buenaventura, Jamundi, Cali, Candelaria, Florida, Pradera, Yumbo, Palmira, El Cerrito, Guacari, Buga, Andalucia, Bugalagrande y Zarzal), mientras que los otros 28 se fueron por el representante del Centro Democrático. (Lea también: Iván Duque, nuevo presidente de Colombia)

Según cifras de la Registraduría Nacional y con el 100% de las 9.287 mesas informadas, para estos comicios 1.743.147 de 3.476.616 vallecaucanos habilitados para votar salieron a las urnas, lo que significa un poco más de la mitad del electorado (50,13%). En el departamento se registraron 1.710.356 votos válidos; 1.632.108 por candidatos y 78.248 en blanco. Además, hubo 2.799 sufragios no marcados y 29.992 nulos.

Por su parte, Cali reportó 841.112 apoyos válidos; 799.243 por candidatos y 41.869 en blanco. Hubo 866 sufragios no marcados y 11.510 nulos. Cabe recordar que en la primera vuelta presidencial, la ciudad le apostó al voto de opinión y eligió como ganador al candidato de la Alianza Verde, Sergio Fajardo. (Le puede interesar: Aumentó el voto en blanco en segunda vuelta)

Sobre el balance de seguridad de la jornada electoral en la capital del Valle el secretario de Seguridad y Justicia, Andrés Villamizar, resaltó el buen comportamiento de los caleños y el accionar de las autoridades. No obstante, en la ciudad se impusieron 31 comparendos por asuntos como violar la Ley Seca, consumo de alcohol en vía pública y otras prohibiciones del Código de Policía; y siete capturas por orden judicial que no tienen nada que ver con delitos electorales.

Villamizar añadió que los controles continúan en pie para evitar cualquier tipo de desmanes que se puedan presentar celebración de los ganadores o protestas de los perdedores y recordó que la Ley Seca rige hasta las 6:00 a.m. de mañana lunes. (Noticia relacionada: “Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno”: Petro)