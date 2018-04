Fiscalía cita a mujer que fue asesinada por su pareja hace 13 días

Redacción Valle

Una citación de la Fiscalía llegó hace pocas horas a la casa de Jhor Jany Esquivel, luego de que ella acudiera a la institución, en enero de este año, para denunciar su caso de violencia intrafamiliar, pero al ente acusador se le pasó un “pequeño detalle”, su destinataria fue asesinada por su excompañero sentimental el pasado 4 de abril en Cali.

“Me dijo que no fuera a dar papaya con otro hombre y que en cualquier momento él me mataba a la más mínima sospecha, me pegó un puño en las costillas y de nuevo me pegó otra vez en la cara”, fue el testimonio que la mujer de 28 años ante la Fiscalía, el pasado mes de enero.

El fatídico desenlace de esta historia ocurrió en la noche del miércoles 4 de abril cuando la comunidad alertó a la policía sobre la presencia de una mujer herida sobre una vía del barrio Torres de Comfandi, en el norte de la ciudad.

La escena del crimen fue devastadora, el cuerpo de la víctima yacía sin vida sobre la carretera con impactos de arma de fuego y a su lado estaba parqueado un automóvil donde se encontraba Kevin Andrés Rosero, expareja sentimental y presunto autor del hecho. Este sujeto también estaba gravemente herido luego de que, al parecer, intentara suicidarse. Días después, murió en un hospital de la ciudad.

La insólita citación de la Fiscalía despertó la indignación de Natalie Esquivel, hermana de Jhor Jany, quien en su cuenta de Twitter denunció la tardía respuesta del organismo.

“Señores @FiscaliaCol es el colmo de la negligencia. Esta comunicación llegó hoy citando a mi hermanita a entrevista dentro de su caso. Permítanme informarles que ella fue asesinada por su ex pareja el 4 de abril. No se burlen de nuestro dolor #NiUnaMenos. RT por su memoria”, escribió la familiar.

Señores @FiscaliaCol es el colmo de la negligencia. Esta comunicación llegó hoy citando a mi hermanita a entrevista dentro de su caso. Permítanme informarles que ella fue asesinada por su ex pareja el 4 de abril. No se burlen de nuestro dolor #NiUnaMenos. RT por su memoria pic.twitter.com/HqLdWdiX0b — Nata Tequila (@Natalie10_02) 17 de abril de 2018

Aunque la Fiscalía, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el reciente hecho, cuando ocurrió el feminicidio la entidad seccional Cali aseguró que cumplió con todos los trámites del protocolo de protección. Según el orgnismo, Jhor Jany Esquivel recibió atención de la Casa Matria, pero decidió salir del albergue y regresar a su hogar con su compañero sentimental. Esta versión también indica que unidades de Policía Judicial visitaron a la mujer en su casa para definir el arraigo de ella y de su compañero, pero manifestó textualmente “que no iba a dar ninguna entrevista, porque no quería afirmar nada en contra de él”.

Sin embargo, todos estos argumentos han sido cuestionados y negados por la hermana de la víctima quien asegura que su hermana nunca quiso regresar con su verdugo y que todo esto hace parte de una estrategia de la Fiscalía para evadir la responsabilidad en el caso de su familiar.

Esta conversación fue el día que ella salió del hogar de paso, que ahora venga @FiscaliaCol a decirnos que ella dijo que quería volver con él. Ella hizo todo lo se supone que tenía que hacer para alejarse de él y ustedes sabían que corría peligro. Ustedes la dejaron morir pic.twitter.com/yp9ZEfD9xO — Nata Tequila (@Natalie10_02) 7 de abril de 2018