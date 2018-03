Menor resultó apuñalada cuando, al parecer, le iban a robar el cabello

Redacción Valle

Una menor de 12 años se permanece recluida en una clínica de Cali debido a su delicado estado de salud, luego de que dos hombres llegaran hasta su casa, ubicada en el barrio Morales Duque de Santander de Quilichao (Cauca), para, presuntamente, robarle el cabello.

Lo que se conoce sobre el hecho, es que en la noche del pasado sábado 10 de marzo la menor estaba a las afueras de su casa acompañada por dos amigos cuando un par de hombres, que se movilizaban en moto, llegaron hasta el lugar y atacaron a la menor.

Vecinos explicaron que uno de los agresores se bajó del vehículo con tijeras en mano e intentó cortarle el cabello a la pequeña que, sin entender la situación, empezó a gritar, a lo que el sujeto reaccionó propinándole una puñalada en la parte lateral de la espalda. La víctima también sufrió heridas en la nuca y cabeza provocadas, al parecer, en medio del forcejeo.

Aunque el acto criminal no se consumó en su totalidad, la menor sí resultó con heridas de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladada hasta Cali, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Una residente del sector denunció en Noticias Caracol que cuando sucedió esto se comunicaron con el cuadrante de Policía, pero este nunca llegó. Agregó que a la menor no la pudieron atender en el municipio y por eso tuvo que ser remitida a Cali. Sin embargo, pasó por dos clínicas que le negaron la asistencia médica, hasta llegar, finalmente, a la Clínica Valle del Lili, donde permanece interna.

Según las autoridades, el CTI de la Fiscalía está al tanto de la investigación del caso. "Estamos mirando la hipótesis, porque el tema del hurto del cabello no es totalmente contundente para nosotros, toda vez que no le cortaron el cabello, sino que le generaron unas lesiones en el cuero cabelludo", expresó a dicho informativo el mayor Jesús David Ruiz, comandante de la Policía de Santander de Quilichao.

De acuerdo con el oficial, no le queda claro por qué, si la intención era robar el cabello de la niña, el hecho no se consumó como tal. Sin embargo, afirmó que aún no se descarta esta hipótesis y sostiene que la institución le ha brindado acompañamiento a la familia de la víctima.

La comunidad está convocando a una marcha este miércoles 14 de marzo, a las 8:00 a.m., en su localidad, como muestra de rechazo al ataque que tiene en vilo la vida de la víctima y para solicitar ayudas económicas debido a que la familia de la menor no cuenta con los recursos suficientes para subsanar el gasto médico.